Armata SUA și-a epuizat în războiul împotriva Iranului „practic toate” rachetele precise cu rază lungă de acțiune

Armata americană a consumat o mare parte din stocul său de rachete cu rază lungă de acțiune și înaltă precizie în timpul războiului de cinci luni cu Iranul, au declarat pentru Reuters trei persoane familiarizate cu datele. Situația ridică îngrijorări cu privire la capacitatea forțelor SUA de a face față unor conflicte viitoare.

Două dintre surse au precizat că este vorba în principal despre armele sol-sol ale Armatei SUA, cunoscute sub denumirea de Army Tactical Missile Systems (ATACMS) și Precision Strike Missiles (PrSM). Statele Unite au folosit „practic toate” aceste arme, au afirmat cele două surse.

Amploarea epuizării stocurilor de rachete ATACMS și PrSM nu a mai fost dezvăluită până acum.

Aceste muniții cu rază lungă reprezintă o componentă importantă a arsenalului militar american, permițând lovituri precise de la o distanță sigură. Rachetele ATACMS furnizate de SUA au avut un rol esențial în războiul din Ucraina, permițând forțelor ucrainene să lovească ținte aflate pe teritoriul Rusiei.

PrSM reprezintă o generație mai nouă și mai avansată de rachete, care va înlocui ATACMS, acestea din urmă având o rază de acțiune mai scurtă.

Analiștii afirmă că astfel de arme – care costă peste un milion de dolari fiecare – ar fi, de asemenea, esențiale într-un eventual conflict cu China.

Sursele au refuzat să precizeze câte muniții din fiecare categorie mai dețin Statele Unite.

Președintele Donald Trump a lansat războiul împotriva Iranului împreună cu Israelul la sfârșitul lunii februarie, estimând că conflictul va fi de scurtă durată.

Toate cele trei surse ale Reuters afirmă însă că, pe măsură ce războiul se prelungește, diminuarea stocurilor de rachete ar putea limita capacitatea Statelor Unite de a descuraja adversari precum Rusia și China.

Trump a răspuns personal informațiilor despre epuizarea stocurilor de rachete

O a patra persoană familiarizată cu situația a declarat că, deși Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) – care coordonează forțele americane din Orientul Mijlociu – și-a consumat aproape în totalitate stocul inițial de rachete lansate de la sol, acesta a reușit să își refacă rezervele folosind stocuri militare americane din alte regiuni ale lumii.

Reuters a acordat protecția anonimatului surselor intervievate pentru ca acestea să poată vorbi deschis despre situație.

Întrebată despre datele privind stocurile de muniții, Casa Albă a transmis o declarație din partea lui Trump, potrivit căreia Statele Unite dețin „mult mai multe muniții decât oricine altcineva din lume” și „mult mai multe decât avem nevoie”.

„Companiile noastre din industria de apărare produc, în acest moment, mai multe muniții decât au produs vreodată, în timp ce își extind fabricile și echipamentele într-un ritm record”, a declarat Trump.

Donald Trump într-o vizită la forțe armate ale SUA, FOTO: Daniel Torok/White House/Planet Pix via ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Principalele companii americane producătoare de armament nu au comentat nivelul stocurilor

Analiștii sunt de acord că anumite tipuri de muniții, inclusiv obuze de artilerie și mai multe categorii de rachete, sunt produse în prezent la niveluri record, însă avertizează că aceste cantități ar putea fi totuși insuficiente pentru susținerea unui război de lungă durată.

Lockheed Martin, producătorul rachetelor ATACMS și PrSM, precum și al sistemului antirachetă THAAD, nu a răspuns imediat întrebărilor referitoare la declarațiile lui Trump sau la nivelul stocurilor. Nici Raytheon, producătorul rachetelor Tomahawk și al interceptoarelor pentru sistemele Patriot, nu a oferit un răspuns imediat.

Răspunzând unei solicitări de comentarii, purtătorul de cuvânt principal al Pentagonului Sean Parnell a declarat:

„Armata Statelor Unite este cea mai puternică din lume și dispune de tot ceea ce îi este necesar pentru a executa operațiuni în momentul și locul alese de președinte. Am desfășurat cu succes multiple operațiuni în diferite teatre de operații, asigurând în același timp că armata americană dispune de un arsenal vast de capabilități pentru a ne proteja cetățenii și interesele”.

Reuters notează însă că datele privind stocurile au circulat în interiorul guvernului federal în ultima săptămână, în cadrul unor discuții tensionate din administrația Trump referitoare la cât timp mai pot continua Statele Unite loviturile asupra Iranului fără ca nivelul stocurilor să scadă până la un punct care ar limita capacitatea armatei de a răspunde unor crize din alte regiuni.

Avertisment privind rezervele de armament ale SUA

Una dintre surse a declarat că reducerea stocurilor de ATACMS și PrSM reflectă decizia administrației Trump de a evita metode mai riscante de atac asupra țintelor iraniene, cum ar fi folosirea avioanelor pilotate pentru lansarea bombelor.

Întrucât rachetele permit lovirea țintelor de la mare distanță, analiștii consideră că ele ar avea o valoare deosebită într-un război împotriva unui adversar cu o apărare antiaeriană puternică, precum China. Potrivit unui raport publicat în luna martie de Center for Strategic and International Studies (CSIS), aceste rachete au fost folosite pentru lovirea unor ținte din interiorul Iranului.

Conform raportului, stocurile de rachete PrSM erau reduse încă de la început, deoarece este vorba despre o muniție relativ nouă, însă armata americană a comandat un număr mare de astfel de rachete pentru anul 2027. Armata SUA a anunțat că rachetele ATACMS sunt retrase treptat din serviciu, iar producția este redirecționată către noile rachete PrSM.

Două dintre sursele Reuters afirmă că liderii militari îl avertizează de mai multe săptămâni pe președintele Trump că stocurile de arme defensive – inclusiv rachetele interceptoare pentru bateriile Patriot, eficiente împotriva rachetelor balistice – sunt în scădere. Săptămâna trecută, mai multe instituții media au relatat că Trump a decis să nu lanseze o nouă ofensivă de amploare în Iran, în parte deoarece consilierii săi militari l-au avertizat cu privire la nivelul stocurilor americane.

Un oficial american a contestat aceste relatări, afirmând că Trump a decis să nu continue cu un nou atac din cauza presiunilor exercitate de statele din Golf.

Conflictul din Orientul Mijlociu a declanșat o dezbatere intensă privind autoritatea lui Trump de a desfășura ostilități împotriva Iranului fără autorizarea Congresului. Nicio solicitare privind o declarație oficială de război sau o autorizație pentru utilizarea forței militare nu a fost înaintată Congresului.

Rachetă americană cu rază lungă de acțiune Tomahawk, lansată în cadrul unui test de pe portavionul USS Cape St. George, pe 23 martie 2023.

FOTO: Pictorial Press, Pictorial Press Ltd / Alamy / Profimedia

Și alte stocuri de rachete din arsenalul SUA s-au diminuat

Un raport publicat săptămâna trecută de CSIS estimează că, între februarie și iulie, aproximativ 65% dintre rachetele interceptoare pentru sistemele Patriot au fost consumate și că numărul interceptoarelor balistice THAAD din stocurile americane era cu cel puțin 38% mai mic decât la începutul războiului din Orientul Mijlociu.

Patriot și THAAD sunt sisteme capabile să detecteze și să distrugă rachetele inamice aflate în zbor și se numără printre cele mai eficiente mijloace de apărare din arsenalul american.

Deși Reuters nu a avut acces direct la datele privind stocurile, două dintre surse au afirmat că aceste cifre corespund informațiilor interne ale guvernului american.

Statele Unite au consumat de asemenea puțin sub jumătate din stocul lor global de rachete de croazieră Tomahawk – lansate în general de pe nave – de la începutul războiului, potrivit uneia dintre surse.

Reuters nu a putut verifica independent această informație.

Tomahawk este o armă a Marinei SUA, lansată de pe distrugătoare, crucișătoare și submarine, și reprezintă de mult timp principalul mijloc prin care marina americană poate lovi ținte puternic apărate fără a expune piloții la risc.

Raytheon, divizie a companiei RTX, a ajuns la un acord preliminar multianual cu Pentagonul pentru creșterea producției de rachete Tomahawk, alături de majorarea producției altor tipuri de muniții, în contextul în care Washingtonul încearcă să își refacă stocurile militare.