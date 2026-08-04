O companie aeriană din Europa modifică regulile în cabină pentru o nouă categorie de pasageri

Compania ITA Airways a modificat regulile oficiale de îmbarcare, oferind locuri în cabină unor pasageri care până acum erau trimiși în cală.

Prin noul serviciu „Large Pet Friendly”, operatorul italian permite acum câinilor cu o greutate de până la 30 de kilograme să călătorească în cabină pe anumite zboruri interne, potrivit News.ro.

Decizia reprezintă o premieră în Italia, devenită posibilă după ce ENAC, autoritatea italiană pentru aviaţie civilă, a relaxat în 2025 reglementările privind transportul animalelor.

Până în prezent, câinii care depăşeau limita de greutate – de regulă în jur de 10 kilograme – erau transportaţi exclusiv în cala aeronavei.

Măsura răspunde unei nevoie arătate de un sondaj publicat în primăvară de Institutul Francez de Opinie Publică (IFOP), potrivit căruia 64% dintre proprietarii de animale de companie intenționează să plece în vacanță împreună cu ele în această vară.

Noua facilitate de la ITA Airways, principala companie aeriană a Italiei, aduce însă și o serie de condiții stricte. Serviciul este disponibil momentan doar pe anumite zboruri interne, iar rezervările trebuie făcute prin call center cu cel puțin patru zile înainte de decolare.

În plus, disponibilitatea efectivă a serviciului depinde direct de configurația fiecărei aeronave, deoarece nu toate modelele din flotă pot fi adaptate pentru acești pasageri.

De asemenea, numărul de locuri este limitat. „Pe fiecare zbor destinat câinilor de talie mare pot fi acceptaţi maximum doi câini în cabină: unul cu greutatea de peste 10 kg şi până la 15 kg şi unul cu greutatea de peste 15 kg şi până la 30 kg”, au spus reprezentanții companiei.

Odată urcați la bord, câinii nu vor putea circula liber prin avion. Aceștia vor rămâne lângă stăpâni, într-un spațiu special amenajat, respectând criteriile stricte de transport.

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