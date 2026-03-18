O companie europeană aeriană importantă anulează peste 1.000 de zboruri din cauza creșterii prețurilor la combustibil

Un avion SAS este realimentat pe aeroportul Gardermoen din Oslo. Credit line: Lise Åserud / NTB Scanpix / Profimedia

Războiul din Iran a făcut prima victimă majoră în aviația europeană, după ce Scandinavian Airlines- care operează ca transportator național pentru Danemarca, Norvegia și Suedia – a devenit prima companie aeriană semnificativă de pe continent care a anulat zboruri ca răspuns la creșterea vertiginoasă a prețurilor la combustibil.

Compania a anunțat că va anula 1.000 de zboruri în aprilie din cauza prețurilor ridicate la petrol și combustibil pentru avioane, cauzate de războiul din Iran și de închiderea Strâmtorii Ormuz, a relatat cotidianul suedez Dagens Industri (DI).

Războiul dintre SUA și Israel împotriva Iranului se află acum în a treia săptămână, fără a se întrevedea un sfârșit. Strâmtoarea Ormuz rămâne în mare parte închisă, iar aliații SUA au respins apelurile președintelui american Donald Trump de a ajuta la redeschiderea căii navigabile vitale, prin care circulă aproximativ 20% din petrolul și gazele naturale lichefiate la nivel global.

„Prețul combustibilului pentru avioane s-a dublat în zece zile. Chiar dacă încercăm să absorbim creșterile de costuri cât de mult putem, acesta este un șoc care lovește direct industria aviației”, a declarat directorul general al SAS, Anko van der Werff, pentru DI.

El a declarat că firma a anulat „câteva sute” de zboruri în martie, adăugând că, în mod normal, compania aeriană avea 800 de zboruri zilnice și că măsurile luate nu au fost drastice. SAS a majorat deja prețurile zborurilor din cauza creșterii costurilor combustibilului.

SAS nu a răspuns imediat la o solicitare de comentarii.

Și alte mari companii au procedat la fel

Air New Zealand (AIR.NZ) a anunțat că reduce cu 5% din zboruri, sau aproximativ 1.100 de servicii, până la începutul lunii mai, deoarece războiul din Iran face ca prețurile combustibilului să crească vertiginos și perturbă călătoriile chiar și în zonele rurale aflate la mii de kilometri de zona de conflict.

Compania aeriană neozeelandeză a fost în fruntea altor companii aeriene, inclusiv Qantas Airways (QAN.AX) din Australia, SAS (Scandinavia) și Thai Airways (THAI.BK), anunțând creșteri ale tarifelor aeriene în această săptămână, dând vina pe o creștere bruscă a costului combustibilului care a zguduit sectorul aviatic global.

Conflictul din Orientul Mijlociu a forțat multe companii aeriene să anuleze zborurile către și dinspre regiune sau să utilizeze rute alternative din cauza focurilor de drone și rachete care au redus drastic spațiul aerian și au provocat cea mai mare criză din industria aviației de la pandemie.

Prețurile petrolului au crescut joi, după ce oficialii din domeniul securității irakiene au declarat că ambarcațiunile iraniene încărcate cu explozibili au lovit două petroliere pe fondul altor perturbări globale ale aprovizionării, iar Iranul a declarat că lumea ar trebui să fie pregătită pentru petrol la 200 de dolari pe baril.

O parte din zborurile pe distanțe lungi vor fi reduse, a spus Ravishankar, deoarece rutele din SUA au devenit o escală mai populară în drum spre Europa de la închiderea pe scară largă a spațiului aerian din Orientul Mijlociu.

Directorul executiv al aeroportului din Sydney, Scott Charlton, a avertizat joi cu privire la aprovizionarea cu combustibil pentru avioane, ridicând noi îngrijorări cu privire la cel mai mare centru aviatic din Australia, care consumă aproape 40% din combustibil.

„Nu mai rafinăm combustibil pentru avioane la scară largă. Îl importăm”, a declarat Charlton la o conferință despre biocombustibili.

Cathay Pacific din Hong Kong a devenit cea mai recentă companie care a ajustat joi suprataxele pentru combustibil.

Compania aeriană a centrului financiar asiatic a declarat că toate rutele vor fi afectate începând cu 18 martie, deoarece prețurile combustibilului pentru avioane s-au dublat de la începutul lunii martie, pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu.

Cathay Pacific a anulat zborurile către Dubai și Riyadh până la sfârșitul lunii martie, adăugând în schimb mai multe servicii către Londra și Zurich, profitând de o creștere bruscă a cererii de zboruri Asia-Europa care evită Orientul Mijlociu.

Evidențiind efectele conflictului dincolo de Orientul Mijlociu, Vietnamul a avertizat miercuri că companiile aeriene interne s-ar putea confrunta cu penurii de combustibil chiar de luna viitoare.