O companie irakiană va deveni unul dintre cei mai mari producători de energie electrică din România, după ce va finaliza construirea unei centrale pe gaze și a unor mari capacități de stocare

Reprezentanți ai Mass Global Energy Rom SRL, compania irakiană care construiește o mare centrală electrică pe gaze naturale la Mintia, au avut, joi, o întâlnire cu premierul Ilie Bolojan, la Palatul Victoria. Discuțiile au vizat stadiul lucrărilor la centrala care va avea o capacitate instalată de 1.700 MW, urmând să fie cea mai mare centrală pe gaze din UE. Însă, cu această ocazie, irakienii au anunțat că au intenția de a investi și în capacități mari de stocare, de 2.500 MW.

Cu astfel de investiții, compania iraniană ar putea deveni unul dintre cei mai mari producători de energie din România. Pentru comparație, un reactor nuclear de la Cernavodă are capacitate de 700 MW, iar centrala electrică pe gaze de la Brazi, deținută de OMV Petrom, are o capacitate instalată de 860 MW.

Mintia este controlată, în acest moment, de Mass Global Energy Rom, companie înființată special pentru această achiziție, parte a unui grup din Irak, înregistrat în Insulele Cayman.

Centrala de la Mintia va fi finalizată în acest an și va fi cea mai mare din UE

„Potrivit companiei, obiectivul proiectului de la Mintia este atingerea, în acest an, a unei capacități instalate de 1.700 MW, centrala urmând să devină, la finalizare, cea mai mare centrală electrică pe gaze din Uniunea Europeană, pe un singur amplasament”, se arată într-un comunicat al Guvernului.

Potrivit acestuia, până în prezent, la Mintia au fost investiți aproximativ 1,2 miliarde de euro. Testele pentru punerea în funcțiune a turbinelor pe gaz sunt programate pentru acest an, iar producția de energie electrică este estimată să înceapă în septembrie 2026.

Premierul a promis că va sprijini finalizarea lucrărilor de racordare la rețeaua Transelectrica

Comunicatul Guvernului mai arată că un alt subiect a fost accelerarea lucrărilor de finalizare a conexiunii la Sistemul Energetic Național, realizate în colaborare cu Transelectrica, pentru respectarea calendarului de punere în funcțiune a centralei.

Finalizarea racordărilor va permite funcționarea centralei la capacitate maximă, cu un consum anual estimat de până la 2,5 miliarde de metri cubi de gaze naturale.

„Prim-ministrul Ilie Bolojan a transmis că Guvernul va sprijini finalizarea racordării la rețeaua Transelectrica în cel mai scurt timp”, se precizează în comunicat.

Investiție de 1 miliard de euro în capacități de stocare a energiei

În cadrul întâlnirii, Mass Global Energy Rom a anunțat intenția de a dezvolta în România o nouă investiție în capacități de stocare a energiei electrice de tip BESS (Battery Energy Storage System). Valoarea investiției este estimată la 1 miliard de euro.

Proiectul ar urma să aibă o capacitate totală de 2.500 MW, distribuită în patru–cinci locații, inclusiv la Mintia. Proiectul are ca obiectiv echilibrarea sistemului energetic și furnizarea de energie în orele de vârf.

Propria conductă

În 2024, Guvernul a aprobat un proiect de hotărâre privind declararea centralei Mintia ca proiect de importanţă naţională în domeniul energiei electrice.

Potrivit hotărârii aprobate de Guvern, alimentarea centralei va fi asigurată printr-o conductă nouă de transport gaze naturale, realizată de Transgaz și conectată la conducta BRUA.

Valoarea totală a proiectului pentru construcția conductei este de 300,6 milioane lei (aproximativ 60,4 milioane euro), dintre care 33,9 milioane lei (6,8 milioane euro) sunt finanțate prin Fondul pentru Modernizare.

Costurile aferente construirii și punerii în funcțiune vor fi finanțate din surse proprii sau atrase de societatea Mass Global Energy Rom S.R.L.

Cum au ajuns irakienii la Mintia

Centrala termoelectrică Mintia a fost cumpărată în 2022 cu 91 milioane de euro de către Mass Global Energy Rom, parte a grupului Mass Group Holding, companie înființată special pentru această achiziție, parte a unui grup din Irak, înregistrat în Insulele Cayman. A fost vândută de Complexul Energetic Hunedoara, în 2022, prin administrator judiciar cu 91 de milioane de euro, după ce au fost investiţi în retehnologizare cel puţin 150 de milioane de euro.

Termocentrala Mintia se afla în insolvență din noiembrie 2019 și în conservare din 2021.

România și-a asumat prin Planul Național Integrat Energie Schimbări Climatice (PNIESC) 2021-2030 finalizarea, până la 1 ianuarie 2026, a unei capacități de cel puțin 860 MW la centrala Mintia, cu posibilitatea extinderii până la 1.700 MW.

Noua centrală de la Mintia va avea o capacitate de 1.770 MW și va funcționa pe gaz. Mass Global Energy Rom are obligaţia ca, până la 31 decembrie 2026, să finalizeze investiţia de realizare a unei capacităţi energetice noi cu o putere instalată de minimum 1.290 MWH, din care minimum 800 MWH în bandă pe gaz şi energie regenerabilă. Investiția este evaluată la 1,4 miliarde de euro.