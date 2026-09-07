O companie israeliană și un land german preiau o fabrică de mașini a VW. Ce vor face cu ea

Compania israeliană Aurelius Capital și landul Saxonia Inferioară, unde își are sediul Volkswagen, intenționează să preia fabrica din Osnabruck a producătorului auto german și să o reconvertească pentru producția din domeniul apărării, iar sindicatele au afirmat că astfel ar putea fi salvate 1.400 din cele 1.800 de locuri de muncă ale uzinei, transmite Reuters.

Mai mult, acordul este un potențial model pentru alte unități Volkswagen care se confruntă cu un viitor incert, în contextul în care cel mai mare producător auto din Europa se angajează în cea mai amplă restructurare din istoria sa.

Volkswagen a avertizat că până la patru fabrici din Germania ar putea fi închise sau reconvertite, dacă nu se găsesc utilizări alternative pe fondul cererii slabe, al costurilor ridicate și al concurenței crescânde din partea Chinei.

Compania israeliană Aurelius Capital și landul Saxonia Inferioară, al doilea acționar ca mărime al Volkswagen, au semnat luni o declarație de intenție privind preluarea fabricii, unde producția de vehicule urmează să înceteze în 2027.

Apărarea, o soluție pentru fabricile auto fără viitor

Acordul vine la câteva zile după ce Volkswagen a dezvăluit un plan major de reorganizare menit să reducă locurile de muncă și să-și simplifice structura, subliniind modul în care creșterea cheltuielilor pentru apărare în Europa ar putea contribui la absorbirea capacității de producție excedentare din sectorul auto.

Producția militară este considerată din ce în ce mai mult o soluție pentru fabricile auto subutilizate, companii precum Rheinmetall și Continental urmărind inițiative similare.

Conform propunerii, Aurelius ar prelua o participație majoritară în unitate, alături de landul Saxonia Inferioară.

„Osnabruck aduce cu sine ceva ce nu poate fi construit de la zero: mulți ani de experiență cu produse exigente, procese de fabricație precise, echipe de înaltă calitate și bine coordonate, precum și o tradiție puternică”, a declarat Tomer Jacob, reprezentant al Aurelius Capital.

Acolo ar putea fi fabricate sisteme anti-aeriene

Investitorul menționează securitatea cibernetică, tehnologia dronelor și sistemele satelitare printre domeniile sale de interes.

Tranzacția ar asigura aproximativ 1.400 din cele 1.800 de locuri de muncă ale fabricii, a declarat consiliul de întreprindere al Volkswagen într-un comunicat separat.

Volkswagen a declarat că un „proiect-ancoră” inițial pentru Osnabruck ar fi o cooperare cu compania israeliană Rafael Advanced Defense Systems, unul dintre partenerii-cheie din spatele sistemelor israeliene de apărare aeriană și antirachetă Iron Dome, Arrow și David’s Sling, confirmând astfel informațiile furnizate de surse agenției Reuters în luna mai.

„Aceste planuri implică posibila fabricare de sisteme și componente pentru sistemele de apărare aeriană destinate Germaniei și Europei”, a declarat Volkswagen, adăugând că această cooperare ar putea deschide calea pentru alte acorduri similare.