O companie le oferă angajaților din Taiwan o primă cât 68 de salarii pentru a nu intra în grevă

Producătorul american de cipuri de memorie Micron Technology a declarat vineri că angajații săi din Taiwan vor primi, pentru anul fiscal 2026, prime echivalente cu între 35 și 68 de salarii lunare, în contextul în care compania e pusă sub presiune de sindicate, relatează Reuters.

Micron a declarat că aceste plăți acordate angajaților sunt cele mai mari din istoria companiei și că peste 60.000 de angajați la nivel global vor primi recompense aferente anului fiscal 2026, „în urma unui an extraordinar pentru companie”.

Anunțul vine după ce sindicatele care reprezintă aproximativ două treimi din forța de muncă a Micron din Taiwan au semnalat un sprijin larg din partea membrilor pentru declanșarea unei greve.

Sindicatul din Taoyuan a declarat vineri într-un comunicat că nu a ajuns la un consens cu conducerea Micron în disputa aflată în desfășurare și că solicită în continuare modificări ale sistemului de recompensare al companiei, astfel încât 15% din profitul operațional să fie alocat primelor pentru angajați.

„Dacă firma nu va răspunde acestor solicitări, sindicatul va continua să facă demersuri în vederea declanșării unei greve”, a declarat acesta.

Prime fabuloase pregătite pentru angajații Micron din Taiwan

Recompensele includ un bonus în numerar de un milion de dolari taiwanezi (31.600 dolari americani) pentru angajații din Taiwan care s-au alăturat companiei înainte de 29 august 2025, pentru anul fiscal 2026.

Pentru inginerii aflați la început de carieră, valoarea totală medie a recompenselor este de 3,4 milioane de dolari taiwanezi (107.000 dolari americani), incluzând o compensație medie în numerar de 2,9 milioane de dolari taiwanezi (91.600 dolari americani).

Compania a subliniat că niciun angajat nu va primi o compensație în numerar mai mică de 1,7 milioane de dolari taiwanezi (53.800 dolari americani).

Diferența până la suma totală ce ar trebui să le revină angajaților în funcție de vechimea lor va fi acoperită prin acțiuni ale companiei.

Sediul Micron Technology din San Jose, California, FOTO: Justin Sullivan / Getty images / Profimedia

Compania încearcă să evite o grevă precum cea de la Samsung

Micron are aproximativ 15.000 de angajați în Taiwan. Insula este una dintre cele mai importante baze de producție ale companiei americane, care a declarat că a investit peste 1,6 trilioane de dolari taiwanezi aici.

Producătorul american de memorii încearcă să evite să fie atras într-o criză similară celei cu care s-a confruntat rivalul său sud-coreean Samsung Electronics în luna mai. O grevă planificată pentru 18 zile, la care urmau să participe până la 48.000 de membri de sindicat, a fost anulată atunci în urma unor negocieri de ultim moment. Acordul la care au ajuns părțile prevede crearea unui fond special de bonusuri în care să fie vărsat 10,5% din profitul operațional al diviziei de cipuri, cu condiția atingerii unor obiective de profitabilitate.

La acel moment, perspectiva unei opriri a activității la cel mai mare producător de cipuri de memorie din lume a generat îngrijorări cu privire la aprovizionarea cu cipuri și la posibile consecințe economice mai ample în a patra cea mai mare economie din Asia.

Sindicatele angajaților Micron din Taiwan au declarat anterior că mecanismele de împărțire a profitului de la Samsung și SK Hynix au mărit diferența dintre veniturile pe care le obțin salariații pe care îi reprezintă și cele obținute de colegii lor din Coreea de Sud.