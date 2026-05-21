Bonusuri de 416.000 de dolari pentru angajații Samsung. Mutarea gigantului tech care a oprit o grevă națională și a crescut acțiunile companiei

Acțiunile Samsung Electronics au înregistrat o creștere semnificativă joi, după ce compania a ajuns la un acord în ultimul moment cu sindicatul sud-coreean pentru a evita o grevă, deși termenii acordului, care includeau prime de aproximativ 416.000 de dolari pentru unii angajați, au stârnit o oarecare îngrijorare, informează Reuters.

Greva de 18 zile planificată de aproximativ 48.000 de membri ai sindicatului a fost suspendată, iar acordul, care a fost mediat de guvern, va fi supus votului între 22 și 27 mai. Liderul sindicatului a declarat că se așteaptă ca acesta să fie ratificat.

Acordul a stârnit ușurare în toată Coreea de Sud. Samsung reprezintă aproximativ un sfert din exporturile țării, iar greva planificată ar fi putut provoca daune semnificative economiei și ar fi afectat aprovizionarea globală cu cipuri dacă ar fi avut loc.

Acțiunile Samsung și indicele de referință KOSPI au înregistrat o creștere de aproape 8% în tranzacțiile de joi dimineață.

Bonusuri speciale, în mare parte sub formă de acțiuni

Ryu Young-ho, analist la NH Investment & Securities, una dintre cele mai mari și mai importante companii de servicii financiare, a declarat că, deși investitorii au fost ușurați că greva pare să fi fost evitată, acordul nu este în totalitate pozitiv, deoarece a dus la costuri cu forța de muncă substanțial mai mari.

Pe de altă parte, pentru Samsung, planul de a plăti bonusurile de performanță sub formă de acțiuni, mai degrabă decât în numerar, ar putea reduce povara financiară imediată asupra companiei, a adăugat expertul.

O cerere a sindicatului ca 15% din profitul operațional să fie alocat bonusurilor a fost, de asemenea, redusă.

Conform acordului, se așteaptă ca Samsung să aloce aproximativ 10,5% din profitul operațional pentru bonusuri speciale pentru divizia de cipuri, care include afacerile cu cipuri de memorie și logice, potrivit sindicatului.

Aceste bonusuri vor fi plătite în acțiuni ale companiei timp de cel puțin 10 ani și vor fi condiționate de atingerea de către divizia de cipuri a unui profit operațional anual de peste 200 de trilioane de woni, echivalentul a 135 de miliarde de dolari, între 2026 și 2028 și de 100 de trilioane de woni între 2029 și 2035.

Un angajat din sectorul cipurilor de memorie cu un salariu de bază de 80 de milioane de woni (circa 53.200 de dolari) , de exemplu, ar urma să primească un bonus de aproximativ 626 de milioane de woni sau 416.000 de dolari în acest an, plătit în mare parte sub formă de acțiuni, a declarat o sursă din cadrul sindicatului, care a dorit să rămână anonimă.

Șeful diviziei de cipuri a Samsung Electronics, Jun Young-hyun, a îndemnat personalul, într-o scrisoare văzută de Reuters, să „lase în urmă această perioadă de conflict” și să se unească pentru a consolida competitivitatea globală și creșterea pe termen lung a companiei.