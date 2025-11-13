O conferință cu teorii anti-vaccin refuzată de Academia Română va fi găzduită în Parlament, de grupul AUR: „Sperăm să nu fie arestați”

Conferința „COVID-19 și convergența bio-digitală”, a cărei găzduire a fost anulată săptămâna trecută de Academia Română, va avea loc vineri, 14 noiembrie, la sala grupului parlamentar AUR din Camera Deputaților: „Le vom oferi sala de grup fără a le cenzura opiniile”. Contactată de HotNews, conducerea Camerei Deputaților spune că nu știa și că „nu are instrumente” în acest caz.

Damian Baciu, unul dintre organizatorii care apar pe afișul evenimentului, a anunțat, pe pagina sa de Facebook, că „urmare a unei schimbări de ultim moment privind data de 14 noiembrie, vă informez că prima ședință a conferinței-dezbatere «Covid-19 și convergența bio-digitală» va avea loc în Parlamentul României, Camera Deputaților, sala grup parlamentar Alianța pentru Unirea Românilor, între orele 10:00-14:00”.

„Conferința din 15 noiembrie se va desfășura la locația deja anunțată, Hotel Pullman”, a mai scris acesta.

Anunțul conferinței

În timp ce Alexandru Rafila, președintele Comisiei de Sănătate din Camera Deputaților, a transmis că „dezavuează ferm organizarea unor astfel de manifestări cu caracter pseudostiințific”, conducerea Camerei Deputaților spune că nu știa despre găzduirea acestui eveniment într-un spațiu al instituției, deoarece nu a fost anunțată, și că „nu are instrumente” în acest caz.

„Că vin niște medici care au anumite păreri, e destul de greu. Eu îmbrățișez ideea că nu e normal să se promoveze așa ceva, dar e destul de greu ca noi să limităm asta”, spune un vicepreședinte al Camerei Deputaților, într-un dialog cu Hotnews.

Deputat AUR: „Ceea ce a făcut ministrul Rogobete este o intimidare de joasă speță”

Mihai Enache, șeful grupului AUR din Camera Deputaților, spune, într-un dialog cu Hotnews, că motivul pentru care el și colegii săi de partid au decis să găzduiască această conferință este că „discursul discriminatoriu din timpul pandemiei COVID-19 nu trebuie să revină în spațiul public”.

Deputatul AUR consideră, de asemenea, că „ceea ce a făcut ministrul Rogobete prin trimiterea la DNA a invitației primite (de a participa la conferință – n.red.) este o intimidare de joasă speță.”

Ministrul Sănătății a fost invitat la conferința „COVID-19 și convergența bio-digitală” din 14-15 noiembrie, însă a trimis invitația la DNA. Rogobete a făcut, de asemenea, plângere penală pentru precedenta ediție a conferinței, care a avut loc în septembrie, la Brașov, și a avut aceiași organizatori.

Printre temele abordate în cadrul conferinței din septembrie, prezentată drept o „dezbatere medicală”, s-au aflat „explozia de cancere post-vaccinare” și „copii care mor din cauza vaccinului COVID”.

Șeful grupului AUR din Camera Deputaților este însă de părere că „respectivii doctori (organizatorii conferinței – n.red.), chiar dacă vor exprima poziții contrare cu Alexandru Rogobete sau cu doctorii care în timpul pandemiei îndemnau la vaccinare pe bază de ARN mesager, au acest drept și sperăm să nu fie arestați pentru acest lucru. Noi le vom oferi sala de grup fără a le cenzura opiniile.”

Deputatul AUR mai spune că speră ca „domnul Rogobete să participe și, dacă descoperă lucruri cu care nu este de acord, să le combată (el sau reprezentanți ai Ministerului), dând exemplu că a învățat ceva din atitudinea sfidătoare a lui Cîțu, Arafat și compania”.

Afișul conferinței

„Prin răspândirea de informații false, subminează încrederea publicului în sănătatea publică”

Alexandru Rafila, fost ministru al Sănătății, în prezent președintele Comisiei de Sănătate din Camera Deputaților, a scris, într-o postare pe pagina sa de Facebook, că, în calitate de medic și profesor universitar de microbiologie, „dezavuez ferm organizarea unor astfel de manifestări cu caracter pseudostiințific care, prin răspândirea de informații false, subminează încrederea publicului în sănătatea publică”.

De asemenea, Comisia pentru Sănătate și Familie a Camerei Deputaților „nu este implicată în niciun fel în organizarea acestui eveniment”, a precizat Rafila.

Fostul ministru al Sănătății a lansat un apel către Colegiul Medicilor „să adopte o poziție fermă și să sancționeze medicii care promovează informații neadevărate, induc în eroare populația și pot compromite eforturile autorităților sanitare în implementarea programelor de prevenție, inclusiv a celor de vaccinare”.

„E ca și cum invit eu 10 oameni la sala grupului”

HotNews a încercat să stea de vorbă și cu Sorin Grindeanu, președintele Camerei Deputaților, despre găzduirea acestui eveniment într-un spațiu al instituției. Grindeanu nu a putut fi contactat, până la momentul publicării articolului.

Adrian Cozma (PNL), vicepreședinte al Camerei Deputaților, spune, într-un dialog cu HotNews, că Biroul Permanent, forul de conducere al instituției, nu are „niciun instrument” într-un asemenea caz, „din moment ce nu există o solicitare care să fie aprobată în BP”.

Deputatul PNL a participat miercuri la ședința Biroului Permanent, dar spune că acest subiect nu a fost pe ordinea de zi și admite că nu a știut despre el: „Din păcate, noi nu prea putem interveni. Nici nu ne aduc la cunoștință lucrurile acestea. Când se închiriză săli de către grupuri, de către comisii, vedem și discutăm aceste lucruri. Dar despre evenimentul acesta nu am știut.”

„E ca și cum invit eu 10 oameni la sala grupului”, adaugă vicepreședintele Camerei Deputaților.

Întrebat dacă, în aceste condiții, sălile grupurilor parlamentare ale partidelor pot găzdui orice tip de eveniment sau manifestare, Adrian Cozma spune că „dacă ar fi ceva contrar legii și despre care avem informații, totuși avem un filtru și avem securitate la intrarea în Parlament. Atunci sigur că am putea lua anumite măsuri.”

„Așa, că vin niște medici care au anumite păreri, e destul de greu. Eu îmbrățișez ideea că nu e normal să se promoveze așa ceva, dar e destul de greu ca noi să limităm asta”, adaugă el.

Vicepreședintele Camerei Deputaților mai spune că ia în calcul să sesizeze Biroul Permament, însă nu a clarificat dacă mai este suficient timp pentru discutarea sesizării până vineri dimineață, când este programată conferința la grupul AUR.

Academia Română a anulat găzduirea conferinței „de îndată ce am aflat despre ce este vorba”

Ediția din București a conferinței „COVID-19 și convergența bio-digitală” a fost programată inițial pe 14 noiembrie, în amfiteatrul Academiei Române, și pe 15 noiembrie, la Hotel Pullman.

Academia Română a decis însă, săptămâna trecută, să anuleze găzduirea acestei conferințe, după controversele apărute în spațiul public.

Într-un dialog cu HotNews, președintele Academiei Române, Ioan Aurel Pop, spunea joia trecută că a oprit organizarea acestei conferințe într-un spațiu al instituției, „de îndată ce am aflat despre ce este vorba”.

„Academia nu trebuie să tolereze așa ceva”, mai spunea Ioan Aurel Pop.

În septembrie, ministrul Sănătății afirma că „majoritatea informațiilor care au fost prezentate și promovate” în ediția de atunci a conferinței „nu au legătură cu niciun fundament științific”.

El a depus o plângere penală împotriva organizatorilor. „De exemplu, s-a promovat că vaccinarea are legătură cu activitatea 5G a telefoanelor mobile și că prin cumulul acesta de 5G și vaccinuri putem să manipulăm ADN-ul omenesc. Și, mă rog, o serie de informații care nu au niciun substrat științific și care fac rău siguranței și sănătății pacienților”, spunea atunci Alexandru Rogobete.

Ministrul Sănătății făcea apel public ca oamenii „să se informeze doar din surse care sunt verificate medical”. Dezinformarea medicală „este un atac direct la adresa românilor”, mai spunea atunci ministrul Sănătății.