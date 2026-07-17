O conspirație antisemită pornită de la un meci al World Cup 2026 a dus la amenințarea unei familii fără legătură cu evenimentele

Egiptul a fost una dintre cele mai iubite echipa la Cupa Mondială din SUA. Nu doar țara cu 120 de milioane de locuitori i-a fost alături formației lui starului global Mohamed Salah. Egiptul a fost încurajată în multe țări, mai ales în Orientul Mijlociu.

Unele dintre cele mai emoționante imagini ale Cupei Mondiale sunt cele ale suporterilor. Fotografiile extraordinare cu tinerii din Gaza care urmăreau Argentina – Egipt au emoționat și au contribuit la depășirea unor prejudecăți, de toate părțile. Dar același meci a născut și o conspirație antisemită pe online.

The Guardian a publicat imagini emoționante și profund umane, cu mii de telespectatori din Gaza cum se uită, printre ruine, la meciul Argentina – Egipt. Clădirile bombardate au devenit peluze.

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Controversa de la finalul partidei

Meciul a fost eliminator și a contat pentru „șaisprezecimi”. Partida s-a terminat 3-2 pentru sud-americani, asta după ce egiptenii au condus cu un incredibil 2-0.

La final, a început un scandal de proporții, care a continuat în zilele următoare. Egiptul s-a considerat furat. Federația Egipteană de Fotbal a depus o plângere oficială la FIFA împotriva arbitrajului condus de francezul François Letexier.

Egiptenii au acuzat anularea controversată prin VAR a unui alt gol marcat de ei, dar și deciziile dictate în finalul partidei. Dar scandalul nu s-a epuizat în zona contestărilor oficiale. A inundat rețelele sociale.

S-a inventat că arbitrul François Letexier este evreu

François Letexier în timpul meciului Argentina – Egypt . Foto: Walter G. Arce Sr. / Zuma Press / Profimedia

„La doar câteva ore după fluierul final, a apărut o teorie a conspirației antisemită. Ideea care a început să se răspândească rapid pe internet era că o grupare secretă formată din Benjamin Netanyahu, Mossad, Lionel Messi, președintele argentinian Javier Milei și FIFA a conspirat pentru a truca meciul în favoarea echipei argentiniene. „Dovezile” nu erau altceva decât fotografii cu Messi pozând alături de oficiali israelieni și rugându-se la Zidul Plângerii cu mai bine de un deceniu în urmă, plus câteva imagini cu președintele argentinian Milei, alături de Netanyahu”, a explicat siteul american The Free Presse.

„Chiar și printre cei cu înclinații conspiraționiste, aceste dovezi erau destul de subțiri. Ceea ce lipsea teoriei era o componentă legată de FIFA, ceva care să facă legătura între conexiunea neclară dintre Israel și Argentina și meciul în sine. Așa că, pur și simplu, s-a inventat una: o afirmație fără temei conform căreia arbitrul meciului, François Letexier, era evreu”, a mai scris sursa citată.

Cum s-a multiplicat teoria

Egiptenii au cerut ca, pentru prestația sa, francezul să fie expulzat de la Cupa Mondială. „Această contestație nu poate avea succes în sine, deoarece o țară nu poate exercita dreptul de veto asupra desemnării corpului arbitral, care ține de competența comisiei de arbitri a forului mondial”, a explicat cotidianul francez L’Equipe.

Conspirația a fost întărită de faptul că Letexier nu a mai arbitrat. Numai că acest lucru e unul banal, în fotbal. Pentru că Franța s-a calificat mai departe, arbitrul a plecat acasă, precum toți colegii săi din țările calificate în sferturile de finală.

Cine este, în realitate, Letexier: cel mai bun arbitru al lumii în 2024

François Letexier este francez și are 37 de ani. A fost considerat un „copil minune” al arbitrajului din Franța. La 26 de ani, când a debutat în Ligue 1, liga de elită a Franței, a avut 26 de ani, cel mai tânăr arbitru în această postură.

Are o mulțime de meciuri importante la activ. François Letexier a arbitrat finala Campionatului European 2024: Spania – Anglia 2-1. În 2024 a fost desemnat cel mai bun arbitru al lumii, conform L’Equipe.

Chiar în 2026, înainte de World Cup, el a arbitrat finala Europa League de la Istanbul, unde Aston Villa a câștigat trofeul după ce i-a învins pe nemții de la SC Freiburg, 3-0.

Momentul în care arbitrul a devenit evreu

Free Presse a documentat felul în care arbitrul de la Argentina – Egipt a fost transformat în evreu.

„Miercuri, la ora 10:27 dimineața, a doua zi după meci, canalul Bassem Youssef Commentary a postat că Letexier, care a arbitrat meciul Egipt-Argentina, „este evreu”. Postarea afișa o captură de ecran a unei pagini de pe Wikipedia, inclusiv o secțiune intitulată „Copilăria și contextul familial” în care se afirma că Letexier s-a născut „într-o familie evreiască ortodoxă”.

Afirmațiile erau neadevărate. Dar au fost adăugate pe pagina de Wikipedia a arbitrului la scurt timp după meci de către un editor cu numele de utilizator Maqaumat.

Captura cu informațiile false de pe pagina de Wikipedia a lui François Letexier.

Eroarea Wikipedia a fost preluată și de Grok

„Contul a început să editeze articolul despre Letexier la două ore după încheierea meciului, adăugând o modificare care afirma că deciziile arbitrului au fost „puse sub semnul întrebării de mulți dintre cei implicați, precum și de observatori neutri”. Același cont a adăugat și alte modificări, precum detalii despre cariera arbitrului la FIFA și informații obscure, dar aparent corecte”, au descoperit jurnaliștii americani.

Dar nu doar Wikipedia a greșit, ci și Grok, aplicația de AI a rețelei X. Citând Wikipedia, Groc l-a identificat pe Letexier drept evreu.

Totul s-a petrecut ca într-o „citare circulară”, în care aproape că nu mai contează cine e primul autor, iar neadevărul de poate auto întreține.

O familie amenințată din cauza coincidenței de nume

Amenințările au început să curgă la adresa arbitrului. François Letexier și-a șters contul de Instagram din cauza insultelor și amenințărilor fizice.

S-a depășit pragul lumii digitale, într-un mod specific furiei prezente în multe aspecte ale societății contemporane. Mai exact, o familie nevinovată a fost amenințată, pentru că se numea tot „Letexier”.

Aceștia au primit numeroase mesaje de amenințare cu moartea de la suporterii egipteni, deși nu aveau nicio legătură de rudenie cu arbitrul.

François Letexier nu a avut nicio poziție publică în toată această perioadă. În schimb, celebrul fost mare arbitru italian Collina a intervenit și a spus: „Noi credem că o eroare este o eroare… Indiferent dacă faultul pare «evident», dacă arbitrul nu l-a văzut pe teren, VAR-ul poate interveni.”

Collina a apărat decizia de a nu acorda Egiptului un penalty înainte de golul victoriei Argentinei, afirmând că atât arbitrul, cât și VAR-ul au considerat contactul dintre Salah și Julian Alvarez drept un „contact normal de fotbal”.

„O eroare este o eroare”. Dar nu astăzi.