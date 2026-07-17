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Actualitate

O conspirație antisemită pornită de la un meci al World Cup 2026 a dus la amenințarea unei familii fără legătură cu evenimentele

Andrei Georgescu
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Unele dintre cele mai emoționante imagini ale Cupei Mondiale sunt cele ale suporterilor. Fotografiile extraordinare cu tinerii din Gaza care urmăreau Argentina – Egipt au emoționat și au contribuit la depășirea unor prejudecăți, de toate părțile. Dar același meci a născut și o conspirație antisemită pe online. 

Egiptul a fost una dintre cele mai iubite echipa la Cupa Mondială din SUA. Nu doar țara cu 120 de milioane de locuitori i-a fost alături formației lui starului global Mohamed Salah. Egiptul a fost încurajată în multe țări, mai ales în Orientul Mijlociu. 