„O crimă de război deliberată”. Bilanț de 9 morţi şi 50 de răniţi la Marhaneţ, după ce o dronă rusească a lovit un autobuz cu muncitori

O dronă rusească a lovit miercuri un autobuz care transporta muncitori în oraşul ucrainean Marhaneţ, în regiunea Dnipropetrovsk, omorând 9 persoane şi rănind aproape 50, au informat autoritățile, într-un atac pe care preşedintele Zelenski l-a calificat drept o „crimă de război deliberată”.

Guvernatorul regiunii ucrainene Dnipropetrovsk, Serhii Lîsak, a precizat după-amiază că nouă persoane au fost ucise în atac şi alte 49 au fost rănite, relatează Reuters și News.ro.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a precizat că atacul rusesc a lovit un autobuz care transporta angajaţi ai unei companii miniere şi de prelucrare.

„Un autobuz obişnuit. În mod clar un obiectiv civil, o ţintă civilă”, a comentat Zelenski pe X. „A fost un atac extrem de brutal – şi o crimă de război absolut deliberată”, a adăugat el, îndemnând la „o încetare a focului imediată, completă şi necondiţionată”.

Zelenski a distribuit pe X fotografii cu urmările atacului, care arată cadavre care zac în autobuz şi lângă acesta şi care sunt transportate de angajaţii de la urgenţă. Preşedintele a adăugat că majoritatea răniţilor sunt femei.

Marhaneţ, situat în partea central-sudică a Ucrainei, se află pe malul nordic, controlat de Ucraina, al lacului de acumulare – acum secat – al râului Nipru, care separă părţile beligerante.

In Marhanets, Dnipropetrovsk region, Russians struck a company bus with a kamikaze drone. Nine people were killed, and 30 more were injured. Our condolences to the families and loved ones. The terrorist state continues its war against civilians, taking lives and health every… pic.twitter.com/y0q1OJie7J