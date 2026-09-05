O cunoscută prezentatoare TV din Egipt a fost condamnată la moarte pentru trafic de droguri

Sarah Khalifa și alte 11 persoane au fost condamnate la moarte de o instanță egipteană, după ce au fost găsite vinovate de producere și trafic de stupefiante, a relatat sâmbătă presa oficială din țară, potrivit The Guardian.

Decizia nu este definitivă și poate fi atacată.

Khalifa, în vârstă de 39 de ani, are peste 2,5 milioane de urmăritori pe Instagram și este cunoscută în Egipt mai ales pentru emisiunea „Misiune Imposibilă”, în care aborda probleme legate de securitate și infracționalitate.

Ea deține, de asemenea, o clinică de chirurgie estetică și o companie de producție specializată în organizarea de petreceri și evenimente.

Cotidianul Al-Ahram, afiliat statului, a relatat că o instanță din Cairo i-a condamnat pe „Khalifa și pe ceilalți 11 inculpați la moarte prin spânzurare, pentru constituirea unei grupări infracționale organizate specializate în procurarea materialelor utilizate la fabricarea stupefiantelor, în scopul traficului acestora, precum și pentru deținerea și portul neautorizat de arme de foc și muniție”.

Înainte de pronunțarea verdictului, instanța a solicitat opinia religioasă a Marelui Muftiu al Egiptului, o procedură prevăzută de legislația egipteană în cazul condamnărilor la pedeapsa capitală.

Potrivit cotidianului Akhbar el-Yom, administrat de stat, inculpații au fost acuzați de „producerea de droguri sintetice în scopul traficului, prin importarea materialelor utilizate la fabricarea acestora din străinătate”.

Peste 750 de kilograme de droguri și materii prime confiscate

Al-Ahram a relatat că autoritățile au confiscat peste 750 de kilograme de stupefiante și materii prime și au descoperit două apartamente folosite ca laboratoare, precum și arme de foc și muniție deținute fără autorizație.

Într-un dosar separat, în care a fost cercetată răpirea și agresarea unui tânăr, Khalifa și alte persoane au fost condamnate la cinci ani de închisoare.

Egiptul aplică pedeapsa cu moartea în cazurile de omor cu premeditare, terorism, anumite infracțiuni de viol și trafic de droguri.

Potrivit Comisiei Egiptene pentru Drepturi și Libertăți, în Egipt au fost pronunțate 541 de sentințe de condamnare la moarte în 2025.