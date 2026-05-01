O cunoscută revistă din România se închide după 25 de ani: „Normal era să se stea de vorbă și cu noi”

Grupul Adevărul închide revista Historia după 25 de ani de apariție pe hârtie. În timp ce conducerea invocă declinul vânzărilor, fondatorul titlului, jurnalistul Ion Cristoiu, acuză lipsa de comunicare a managementului, potrivit Pagina de Media.

Ultimul număr în format fizic al revistei Historia urmează să apară pe 15 mai. După această dată, publicaţia îşi va continua existenţa exclusiv online, a anunțat redactorul-şef Ion M. Ioniţă pentru sursa citată.

Echipa redacțională numără aproximativ zece oameni. Odată cu închiderea ediției tipărite, o parte dintre aceștia urmează să înceteze colaborarea cu grupul Adevărul, deţinut de Cristian Burci.

Redactorul-șef Ion M. Ioniță a explicat decizia de a opri ediția tipărită a revistei: „Motivaţia a fost foarte clară: declinul vânzărilor. S-a văzut începând din pandemie, când s-a diminuat foarte mult şi distribuţia de presă. Nu ai cum să faci faţă situaţiei fără o infuzie masivă de capital. Am avut forţă să rezistăm mult mai mult”.

El a precizat că Historia va continua online: „Vom continua să fim activi pe site, să oferim cititorilor informaţii legate de istorie”.

Cristoiu: „Nu m-a sunat nimeni din conducere”

Ion Cristoiu, cel care a fondat Historia la începutul anilor 2000, a declarat pentru Pagina de Media că nu a fost consultat în legătură cu decizia.

„Normal era, înainte de a se lua o decizie, să se stea de vorbă şi cu noi, cu echipa redacţională: sunt probleme, aceasta este situaţia, trebuie să facem reduceri. Dar nu poţi anunţa echipa direct că titlul se închide. Nu ştiu, poate găseam sau poate veneam cu o posibilă soluţie”.

Acesta a subliniat lipsa de comunicare din partea managementului: „Măcar din politeţe cred că era normal să sune. Pe mine nu m-a sunat nimeni din conducere, doar Ion M. Ioniţă m-a sunat şi mi-a spus că s-a luat decizia”.

„Ion Cristoiu a mai spus că „este păcat”, deoarece Historia este un brand foarte important. „Poate ar merita să îl cumpere cineva”, a mai spus el.

Revista Historia a fost fondată în 2001 de Ion Cristoiu și Vlad Pufu, fiind preluată în 2009 de trustul Adevărul Holding. La acea vreme, Ion Cristoiu motiva vânzarea prin lipsa posibilităților de dezvoltare.

În prezent, publicația era condusă de Ion Cristoiu (director) și Ion M. Ioniță (redactor-șef), atingând un record de tiraj în 2017, cu 50.000 de exemplare dedicate Regelui Mihai.

Și revista Evenimentul Istoric, deținută de Dan Andronic, își suspendă apariția pe hârtie. Decizia este descrisă drept o „transformare strategică” forțată de costurile mari de producție și distribuție. Publicația își va continua activitatea exclusiv digital, în secțiunea „Istoria Secretă” de pe site-ul evz.ro.

Sursa foto: Dreamstime.com