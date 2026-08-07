O curte de apel blochează proiectul lui Trump pentru o sală de bal la Casa Albă, de sute de milioane de dolari: „Este un chiriaș temporar, nu proprietarul”

O curte federală de apel din SUA a ordonat administrației Trump, vineri, să oprească proiectul de construire a unei săli de bal de 400 de milioane de dolari pe locul fostei Aripi de Est a Casei Albe, potrivit Reuters.

„Fiecare președinte este un chiriaș temporar, nu proprietarul Casei Albe” și nu o poate remodela fundamental fără aprobarea Congresului, a declarat Curtea de Apel a SUA pentru Circuitul Districtului Columbia, cu sediul la Washington, în decizia adoptată cu majoritate de 2 la 1.

„Este la latitudinea Congresului”

Ordinul a confirmat o ordonanță preliminară în favoarea grupului de conservare National Trust for Historic Preservation, care a inițiat o acțiune în instanță, anul trecut, după decizia administrației Trump de a demola Aripa de Est și de a începe să construiască o sală de bal de 90.000 de metri pătrați, fără a solicita aprobarea Congresului.

„Dacă ar trebui construită sau nu o sală de bal masivă este la latitudinea Congresului”, a fost opinia celor doi judecători care s-au pronunțat pentru suspendarea proiectului, ambii numiți de democrați.

„Congresul nu a cedat autoritate nelimitată puterii executive pentru a reproiecta, remodela și reconstrui dramatic Casa Albă – Casa Poporului – ca să se potrivească dorințelor unui anumit președinte”, mai scrie în opinia celor doi judecători.

Administrația Trump făcuse apel împotriva deciziilor luate de judecătorul districtual Richard Leon, numit de fostul președinte republican George W. Bush, care blocase de două ori lucrările supraterane ale proiectului, permițând însă continuarea celor din subteran.

Avocatul Departamentului de Justiție, Yaakov Roth, declarase în timpul pledoariilor din instanță, în 5 iunie, că judecătorii nu ar trebui să aibă niciun rol în evaluarea proiectului cu finanțare privată și că ar fi fost improprie o blocare a inițiativei.

Roth a spus că „preferința arhitecturală” a National Trust împotriva sălii de bal nu ar trebui să fie mai presus de preocupările legate de securitatea națională, invocând dovezi că fosta Aripă de Est i-a lăsat pe președinte și pe alți membri ai Casei Albe expuși atacurilor.

„Pur și simplu nu vor să meargă la Congres”, a replicat Thaddeus Heuer, avocat al grupului de conservare.

Opinii divergente între judecătorii numiți de democrați și cea numită de Trump

Judecătorii de circuit Patricia Millett și Brad Garcia, cei care s-au poziționat pentru oprirea construcției, ambii numiți de democrați, au explicat că ordinul lor nu interzice permanent construcția unei săli de bal, ci oprește lucrările la suprafață pe durata procesului și până când Casa Albă obține aprobarea Congresului.

„Afirmația îndrăzneață că Executivul poate acționa cu o ilegalitate totală, distrugând repere naționale prețioase și dăunând intereselor indivizilor și că nicio instanță nu poate opri acest lucru încalcă ordinea noastră constituțională”, a spus majoritatea completului.

Millett și Garcia au subliniat că argumentele de securitate națională „nu sunt o carte automată pentru a scăpa de lege”.

În schimb, în opinia sa separată, judecătoarea de circuit Neomi Rao, pe care Trump a numit-o în timpul primului său mandat la Casa Albă, a declarat că interdicția care blochează proiectul „depășește sfera de competență a instanțelor federale” și că ar trebui să fie permisă continuarea construcției.