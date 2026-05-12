O decizie a unui gigant producător de chipsuri face senzație în Japonia. Afectat de războiul din Iran, acum schimbă ambalajele

Chipsuri ale celui mai mare producător de snacksuri din Japonia pe rafturile unui magazin din Tokyo. Sursă foto: Toru YAMANAKA / AFP / Profimedia

Cel mai mare producător de snacksuri din Japonia a găsit o soluție creativă pentru a economisi materiile prime derivate din petrol: își va schimba ambalajele colorate în alb-negru, notează Reuters.

Într-o mișcare care atrage atenția, compania Calbee, cu sediul în Tokyo, a anunțat marți că va folosi temporar doar două culori de cerneală pentru 14 dintre produsele sale, printre care chipsurile de cartofi, snacksurile Kappa Ebisen și cerealele pentru micul dejun Frugra.

Produsele cu ambalajul modificat vor ajunge pe rafturile magazinelor începând cu 25 mai, a precizat compania.

Calbee, care deține cea mai mare cotă de piață pe piața internă a snacksurilor, a declarat că inițiativa are ca scop menținerea livrărilor stabile, ca răspuns la aprovizionarea instabilă care afectează „anumite materii prime” din cauza războiului dus de SUA și Israel împotriva Iranului.

Companiile japoneze au încercat recent să reducă impactul creșterii costurilor și al penuriei de materii prime, chiar dacă guvernul încearcă să liniștească publicul și întreprinderile în privința aprovizionării.

Cerneala tipografică necesită nafta, un derivat al petrolului pentru care Japonia depinde de importurile din Orientul Mijlociu pentru aproximativ 40% din consumul său.

Chipsurile de cartofi Calbee sunt ușor de recunoscut datorită designului lor multicolor, cu imagini ale produsului pe fundaluri care pot fi portocalii și galbene.

Vestea despre decizia companiei cu o vechime de 77 de ani a făcut senzație în toată Japonia.

Aceasta a urmat unei scurte perioade de panică din martie în rândul fanilor unei alte mărci de chipsuri, care a încetat temporar producția unui snack popular, invocând dificultăți în procurarea petrolului greu necesar pentru funcționarea fabricii.

Întrebat despre decizia Calbee, un purtător de cuvânt al guvernului a declarat că rafinarea naftei pe plan intern continuă cu utilizarea stocurilor de țiței, în timp ce importurile din afara Orientului Mijlociu s-au triplat în luna mai, comparativ cu nivelurile de dinainte de izbucnirea războiului cu Iranul, la sfârșitul lunii februarie.

„Nu am primit nicio informație privind o întrerupere imediată a aprovizionării cu cerneală de tipar sau naftă și recunoaștem că Japonia, în ansamblu, și-a asigurat cantitățile necesare”, a declarat Kei Sato, secretar adjunct al Cabinetului.

Aproximativ 20% din aprovizionarea mondială cu petrol a fost întreruptă de închiderea Strâmtorii Ormuz de la începutul războiului din Iran, declanșând o criză energetică globală.