O decizie majoră a UE a intrat azi în vigoare: Marile companii nu mai au voie să distrugă hainele nevândute. Ce se întâmplă cu ele

Marile companii nu mai au voie, începând de duminică, să distrugă obiectele de îmbrăcăminte și de încălțăminte nevândute, potrivit Comisiei Europene.

Interdicția privind distrugerea articolelor de îmbrăcăminte, a accesoriilor vestimentare și a încălțămintei nevândute, precum și derogările, se alică întreprinderilor mari începând de azi, 19 iulie 2026. Se preconizează că întreprinderile mijlocii vor urma acest exemplu în 2030, afirmă executivul UE.

Decizia a fost luată în februarie anul acesta, când Comisia a adoptat noi măsuri în temeiul Regulamentului privind proiectarea ecologică a produselor durabile (ESPR) pentru a preveni distrugerea articolelor de îmbrăcăminte, a accesoriilor și a încălțămintei nevândute.

Multe din textilele vândute sunt distruse

„Aceste norme vor contribui la reducerea deșeurilor, la diminuarea daunelor aduse mediului și la crearea unor condiții de concurență echitabile pentru întreprinderile care adoptă modele de afaceri durabile, permițându-le să beneficieze de avantajele unei economii mai circulare”, se afirmă într-un comunicat de presă.

În fiecare an, în Europa, se estimează că 4-9 % din produsele textile nevândute sunt distruse înainte de a fi purtate vreodată. Aceste deșeuri generează aproximativ 5,6 milioane de tone de emisii de CO₂ – o cantitate aproape egală cu emisiile nete totale ale Suediei în 2021.

Haine ajunse la groapa de gunoi. Foto: Sandra štikāne | Dreamstime.com

„Cifrele privind deșeurile arată necesitatea de a acționa. Cu aceste noi măsuri, sectorul textil va fi încurajat să adopte practici sustenabile și circulare, iar noi ne putem spori competitivitatea și reduce dependențele noastre”, a spus comisarul european pentru mediu, Jessika Roswall.

Numai în Franța, în fiecare an sunt distruse produse nevândute în valoare de aproximativ 630 de milioane de euro. Cumpărăturile online agravează și ele această problemă: în Germania, aproape 20 de milioane de articole returnate sunt aruncate anual, afirmă Bruxellesul.

Ce se întâmplă cu marfa rămasă în stoc

Pentru a contribui la reducerea risipei, ESPR impune companiilor să divulge informații cu privire la produsele de consum nevândute pe care le elimină ca deșeuri.

De asemenea, a introdus această interdicție privind distrugerea articolelor de îmbrăcăminte, a accesoriilor vestimentare și a încălțămintei nevândute.

Hainele nevândute nu mai pot fi distruse. Foto: Konstantin Tavrov | Dreamstime.com

Printre soluțiile la distrugerea mărfii sunt refolosirea ei la alte produse sau donarea ei.

„În loc să elimine stocurile, întreprinderile sunt încurajate să își gestioneze stocurile mai eficient, să gestioneze retururile și să exploreze alternative precum revânzarea, refabricarea, donațiile sau reutilizarea”, a spus Comisia.

Aceasta a precizat și cazurile specifice și justificate în care distrugerea va fi permisă, de exemplu, din motive de siguranță sau din cauza deteriorării produsului. Autoritățile naționale vor supraveghea respectarea prevederilor.



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