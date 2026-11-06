O degustare de colivă într-un wine bar, politicile nutriționale americane și alte vești, în newsletterul HotNews Food de pe 7 noiembrie

Newsletterul HotNews Food a pregătit săptămâna aceasta un plan de mese de sezon, cu feluri făcute rapid și la doar 25 de lei pe zi de persoană, dar și multe rețete și articole. Dacă vrei să-l primești pe mail trebuie să te abonezi.

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În ediția de mâine, 7 noiembrie, a HotNews Food poți găsi idei pentru pachețelul de la școală al copiilor – pe care chiar o să-l mănânce -, o analiză a politicilor nutriționale americane și posibilul impact al alegerilor de săptămâna acesta asupra lor, o explorarea a rolului morcovului în bucătărie și, desigur, ce am mai gătit în bucătăria HotNews Food – adică rețete de toamnă pline de fructe și legume de sezon.

În plus, vei mai găsi un inventar al evenimentelor gastronomice din weekend și de săptămâna viitoare, inclusiv o degustare de colivă într-un wine bar din București.

Ca să poți lua decizii mai bune despre ce cumperi, ce gătești și ce mănânci.