O democrată obține o victorie spectaculoasă în Florida, acasă la Trump. „Dacă Mar-a-Lago e vulnerabil, ce se va întâmpla în noiembrie?”

Victoria democrată de marți din alegerile parțiale desfășurate în Florida semnalează lipsa de popularitate a administrației Trump în perspectiva alegerilor legislative din noiembrie, scrie Reuters.

Democrata Emily Gregory a câștigat marți un scrutin parțial pentru legislativul statal din Florida, preluând controlul asupra unui district în care se află Mar-a-Lago, reședința din Palm Beach a președintelui Donald Trump.

Trump îl susținuse pe rivalul lui Gregory, Jon Maples și luni i-a îndemnat pe alegători să se prezinte la urne. Președintele, care a calificat votul prin corespondență drept „fraudă”, a votat chiar prin corespondență pentru acest scrutin, scriu Reuters și Associated Press.

Democrații au sărbătorit victoria, văzută de mulți drept cel mai recent semn că alegătorii se întorc împotriva lui Trump și a republicanilor înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului din noiembrie.

Districtul fusese reprezentat anterior de Mike Caruso, un republican care a demisionat pentru a deveni grefier în Palm Beach. Caruso câștigase districtul cu o diferență substanțială de 19 puncte procentuale în 2024.

Cu aproape toate voturile numărate după scrutinul de marți, Gregory conducea cu 2,4 puncte procentuale, sau 797 de voturi.

„Dacă Mar-a-Lago este vulnerabil, imaginați-vă ce se poate întâmpla în noiembrie”, a declarat Heather Williams, președinta Comitetului Democrat pentru Campanii Legislative.

„Prețurile la benzină sunt în creștere, costurile alimentelor au crescut, iar familiile nu mai pot face față cheltuielilor – este clar că alegătorii s-au săturat de republicani”, a spus Williams.

Candidata victorioasă admite că e șocată de propriul succes

Gregory este proprietara unei companii de fitness care lucrează cu femei însărcinate și aflate în perioada postpartum și nu a mai candidat niciodată pentru o funcție aleasă.

Vorbind cu MSNOW după victoria sa, ea a admis că era „destul de șocată”.

Democrații au înregistrat câteva victorii notabile în Florida, stat controlat de republicani. În decembrie, Eileen Higgins a câștigat cursa pentru primăria orașului Miami, prima victorie democrată la acest nivel după trei decenii.

Ea l-a învins pe un republican susținut de Trump într-o campanie care s-a axat puternic pe criticarea măsurilor dure ale președintelui împotriva imigrației, un mesaj care a rezonat cu populația hispanică a orașului.

În Texas, democratul Taylor Rehmet a reușit să câștige o circumscripție electorală pentru Senatul statal, considerată un bastion republican, în cadrul unor alegeri parțiale desfășurate în ianuarie.

Dar victoria din districtul lui Trump i-a făcut pe democrați să fie deosebit de entuziaști.

„Vecinii lui Donald Trump tocmai au transmis un mesaj extrem de clar: sunt furioși și gata de schimbare”, a declarat Ken Martin, președintele Comitetului Național Democrat.