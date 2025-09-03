O deputată aleasă pe listele AUR trece la PNL. Cine este Andreea-Firuța Neacșu

Deputata Andreea-Firuța Neacșu a informat miercuri conducerea Parlamentului că pentru restul mandatului rămas, de trei ani și jumătate, se va alătura grupului parlamentar al Partidului Național Liberal (PNL). Ea a fost aleasă în Parlamentul României pe listele Alianței pentru Unirea Românilor (AUR).

Andreea-Firuța Neacșu este deputată de Neamț. Până în luna iunie a acestui an a fost în grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor (AUR), de unde a plecat și a rămas deputată neafiliată.

„Această decizie este una personală, rezultatul unei analize atente, fără a implica dezacorduri politice sau divergenţe faţă de colegii alături de care am lucrat până acum”, transmitea la acea vreme Andreea Firuța-Neacșu.

Neacșu a transmis miercuri Biroului Permanent al Camerei Deputaților că începând cu 3 septembrie va activa în grupul PNL. Informarea deputatei a fost transmisă plenului Camerei Deputaților pentru înștiințare.

Deputată face parte din două comisii din Camera Deputaților: Comisia pentru politcă externă și Comisia pentru afaceri europene.

La capitolul activitate parlamentară, Andreea-Firuța Neacșu a avut 14 propuneri legislative inițiate, patru declarații politice depuse în scris și o luare de cuvânt în plen, conform site-ului Camerei Deputaților.

Conform presei locale, Andreea-Firuța Neacșu este originară din Piatra-Neamț, are 38 de ani și este de profesie economist, absolventă a Academiei de Studii Economice din București. A devenit membră AUR în 2020, la scurt timp după înființarea partidului, și a fost consultant al formațiunii poltice. La alegerile locale din 9 iunie 2024 câștigase un loc de consilier județean în Neamț.

În primăvară, au mai plecat din AUR deputații Gigi Becali și Robert Alecu.