O deputată ce a îndemnat la interzicerea cărților străine a devenit Comisar pentru Drepturile Omului în Rusia

Duma de Stat a Rusiei a numit-o pe deputata Yana Lantratova în funcția de Comisar pentru Drepturile Omului, ea remarcându-se în ultimii ani printr-o serie de propuneri și inițiative legislative controversate, relatează The Moscow Times.

În vârstă de 37 de ani, Lantratova este o fostă membră a Gărzii Tinere a Rusiei Unite, partidul președintelui Vladimir Putin. După ce s-a alăturat Administrației Prezidențiale, ea fost aleasă în Duma de Stat în 2021, unde a prezidat Comisia pentru Dezvoltarea Societății Civile.

În calitate de membră a parlamentului, Lantratova a propus interzicerea cărților pentru copii din străinătate din cauza valorilor lor „străine” și crearea unui departament în cadrul Ministerului Culturii responsabil cu cenzura. De asemenea, a pledat pentru „renașterea” consiliilor artistice din Rusia, care în timpul erei sovietice cenzurau muzica, filmul și presa. Lantratova a cerut, de asemenea, ca școlile din întreaga țară să comemoreze invadarea Ucrainei, ea numind acest eveniment unul „cheie” pentru istoria modernă a Rusiei.

Printre celelalte propuneri ale sale s-au numărat dezvoltarea unui sistem de monitorizare online a copiilor, introducerea educației patriotice și religioase în școlile sportive și prezentarea „eroilor operațiunii militare speciale” care au căzut în luptă pe bancnote.

Alte propuneri ale acesteia care au atras inclusiv atenția presei internaționale au vizat interzicerea păpușilor Barbie și a serialului american de animație „Family Guy”, din cauza unui episod care ironiza Rusia.

Noul Comisar rus pentru Drepturile Omului, acuzat de Ucraina de răpirea a doi copii

Lantratova este supusă sancțiunilor de către Statele Unite, Uniunea Europeană, Marea Britanie, Canada și Ucraina.

La Kiev, deputata este acuzată de deportarea copiilor din regiunile ucrainene aflate sub ocupația trupelor de invazie. Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) o acuză pe aceasta că, în timpul ocupației orașului, au scos cu forța doi minori dintr-un orfelinat local pentru a-i duce în Rusia.

Ea ar fi comis fapta alături de Inna Varlamova, soția politicianului Serghei Mironov. Relatările din mass-media rusă indică faptul că Mironov și Varlamova au adoptat o fetiță de un an și i-au schimbat numele.

Mironov este liderul partidului „Rusia Justă – Pentru Adevăr”, una dintre formațiunile din așa-zisa „opoziție pro-sistem” a Rusiei, favorabilă de fapt Kremlinului și președintelui Vladimir Putin.

Agenția RIA Novosti relatează că 301 deputați au votat în favoarea numirii Lantratovei în funcția de Comisar pentru Drepturile Omului, patru au votat împotrivă, iar doi s-au abținut.