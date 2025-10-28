O deputată fotografiată în timp ce un consilier îi făcea pedichiura în biroul din parlamentul din Peru va fi anchetată

Președintele Congresului din Peru, Fernando Rospigliosi, a calificat luni drept „reprobabil” gestul deputatei și a cerut sancționarea acesteia, informează AFP.

Deputata de stânga Lucinda Vasquez a fost fotografiată așezată pe o canapea, în timp ce unul dintre consilierii săi îi făcea un masaj și îi tăia unghiile de la picioare în biroul său din Congresul de la Lima, a dezvăluit o emisiune de televiziune locală, notează Agerpres.

Fotografia a fost făcută în 6 noiembrie 2024, însă a fost dată publicității abia recent.

#LOÚLTIMO Congresista de Juntos Por el Perú, antes Perú Libre, Lucinda Vasquez, obliga a que su trabajador le corte las uñas de los PIES y le cocine dentro del mismo CONGRESO. pic.twitter.com/mTvI3cIxX9 — Roger García (@RogerAderly) October 27, 2025

Rospigliosi, membru al partidului de dreapta Forța Populară, a apreciat totodată că este „o umilință” pentru angajații Congresului să li se ceară să îndeplinească astfel de sarcini „care nu țin de atribuțiile lor” și a cerut comisiei de etică a Congresului să o sancționeze pe Lucinda Vasquez.

„Ceea ce s-a întâmplat este reprobabil, aceasta nu ar mai trebui să se întâmple în Congres, persoanele ce comit acest tip de acte ar trebui să fie sancționate, sper că membrii comisiei de etică vor lua toate măsurile ce se impun”, a declarat Rospigliosi într-o conferință de presă.

Președintele comisiei de etică, Elvis Vergara, a declarat în fața presei că va cere în 3 noiembrie declanșarea unei anchete din oficiu la adresa deputatei.