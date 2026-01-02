O descoperire oferă o perspectivă rară asupra ritualurilor străvechi. Expert de la Yale: Rolurile sociale, mai complexe decât ne-am imaginat

Un rug funerar construit în urmă cu aproximativ 9.500 de ani a fost descoperit în Africa, oferind o nouă perspectivă asupra complexității comunităților antice de vânători-culegători, potrivit The Guardian.

Cercetătorii spun că rugul, descoperit într-un adăpost de piatră la poalele Muntelui Hora, în nordul Malawiului, este considerat a fi cel mai vechi din lume care conține rămășițe umane adulte, cea mai veche incinerare intenționată confirmată din Africa și primul rug asociat cu vânătorii-culegători africani.

În total, 170 de fragmente de oase umane – aparent provenind de la o femeie adultă cu o înălțime de puțin sub 1,5 metri – au fost descoperite în două grupuri în timpul săpăturilor din 2017 și 2018, împreună cu straturi de cenușă, cărbune și sedimente.

Cu toate acestea, craniul femeii lipsea, iar urmele de tăieturi sugerează că unele oase au fost separate la articulații și carnea i-a fost îndepărtată înainte ca trupul să fie ars.

„Nu există dovezi care să sugereze că ar fi comis vreun act violent sau canibalism asupra rămășițelor”, a declarat dr. Jessica Cerezo-Roman de la Universitatea din Oklahoma, care a condus studiul. În schimb, ea a spus că părțile corpului ar fi putut fi îndepărtate ca parte a unui ritual funerar, poate pentru a fi purtate ca suveniruri.

Dr. Jessica Thompson, autoare principală a studiului de la Universitatea Yale, a spus că, deși astfel de practici pot părea greu de înțeles, oamenii păstrează încă șuvițe de păr sau cenușa rudelor pentru a le împrăștia într-un loc semnificativ.

Semne ale unor ritualuri

Cercetătorii au spus că adăpostul de piatră pare să fi fost folosit ca monument natural, înmormântările având loc în urmă cu aproximativ 16.000 până la 8.000 de ani. Pe lângă schelete complete, au fost găsite și colecții foarte mici de oase provenind de la diferite persoane.

Acest lucru „susține ipoteza noastră că unele dintre oasele lipsă ale femeii incinerate ar fi putut fi îndepărtate în mod deliberat și luate ca suveniruri pentru conservare sau reînhumare în altă parte”, a declarat dr. Ebeth Sawchuk, coautor al studiului de la Muzeul de Istorie Naturală din Cleveland.

Echipa a găsit, de asemenea, așchii și vârfuri provenite din cioplirea pietrei în cadrul rugului funerar, care ar fi putut fi adăugate ca parte a unui ritual funerar.

De asemenea, echipa a descoperit că rugul funerar avea aproximativ dimensiunea unui pat matrimonial și că ar fi fost nevoie de cunoștințe, abilități și coordonare considerabile pentru a-l construi și întreține, în timp ce cele două grupuri de oase indică faptul că corpul a fost mutat în timpul incinerării.

Deși nu este clar de ce femeia a beneficiat de un tratament atât de special, echipa a descoperit că cel puțin un foc a fost aprins ulterior chiar deasupra locului unde se afla rugul – probabil ca un act de comemorare.

Rolurile lor sociale, mai complexe decât se știa

În revista Science Advances, echipa menționează că cel mai vechi rug funerar cunoscut care conținea rămășițe umane a fost descoperit anterior în Alaska și datează de acum aproximativ 11.500 de ani – însă acesta era destinat unui copil mic.

Într-adevăr, majoritatea rămășițelor umane arse datând de acum 8.000 de ani sau mai mult nu au fost găsite într-un rug funerar, iar înainte de ultima descoperire, cele mai vechi incinerări intenționate confirmate în Africa au apărut abia acum aproximativ 3.500 de ani, în rândul popoarelor pastorale din neolitic.

Thompson a spus că descoperirea faptului că diferite persoane meritau un tratament diferit în moarte „sugerează că, în viață, rolurile lor sociale erau mult mai complexe decât mi-am imaginat vreodată sau decât este descris în mod stereotipic pentru vânătorii-culegători tropicali, mai ales cei atât de vechi”.

Joel Irish, profesor de antropologie și arheologie la Universitatea John Moores din Liverpool, care nu a fost implicat în această cercetare, a salutat descoperirea.

„Faptul că este o dată atât de timpurie și că ar fi fost nomazi ca vânători-culegători face descoperirea și mai uimitoare”, a spus el. „Este clar că aveau sisteme de credințe avansate și un nivel ridicat de complexitate socială la această dată timpurie”.

Sursa foto: Dreamstime.com