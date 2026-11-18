Județul Harghita a fost inclus de BBC Travel pe lista celor 20 de locuri din lume pe care le recomandă turiștilor să le viziteze în 2027. Publicația britanică pune accent pe tradițiile culinare ale comunității secuiești.

Județul Harghita se numără printre cele 20 de destinații din lume recomandate de BBC Travel pentru 2027. Publicația britanică a ales locuri care merită vizitate anul viitor, fie pentru evenimentele culturale și aniversările istorice, fie pentru proiectele de protejare a naturii.

Lista a fost realizată de editorii BBC Travel, alături de jurnaliști și specialiști în turism sustenabil din mai multe țări. Un alt criteriu a fost ca turismul să aducă beneficii comunităților locale și să contribuie la protejarea mediului și a patrimoniului cultural. Cele 20 de destinații nu sunt prezentate într-o anumită ordine.

BBC descrie Harghita drept „un colț mai puțin cunoscut al Transilvaniei”, care în 2027 va deveni Regiune Gastronomică Europeană. Publicația amintește că Transilvania este cunoscută de mulți turiști străini mai ales datorită legendei lui Dracula, dar vorbește și despre satele înconjurate de păduri și despre tradițiile culinare pe care localnicii le păstrează și astăzi.

Localitatea Praid din Harghita. Foto: Shutterstock

De ce recomandă BBC județul Harghita

În Harghita, unde trăiește o importantă comunitate vorbitoare de limba maghiară, localnicii păstrează tradiții precum afumarea cărnii, murarea legumelor și prepararea brânzeturilor. BBC amintește și de obiceiul culesului ciupercilor și fructelor de pădure, dar și de faptul că în unele sate fânul este cosit și astăzi manual.

În 2027, un program dedicat bucătăriei locale va prezenta 50 de preparate specifice zonei, printre care pâinea cu cartofi, brânzeturile de munte, mâncărurile cu ciuperci de pădure și conservele din fructe de pădure.

BBC îi îndeamnă pe turiști să încerce mâncarea tradițională la pensiunile din județ. Printre preparatele recomandate se numără supa de cartofi, friptura de porc, brânza de oaie și zacusca. Publicația amintește și de pălinca făcută în gospodăriile localnicilor.

Ce alte destinații recomandă BBC pentru 2027

BBC recomandă pentru 2027 și locuri din Japonia, Canada, Italia, Franța sau Australia. Unele au fost alese pentru evenimentele programate anul viitor, iar altele pentru istoria, tradițiile sau peisajele lor, dar și pentru felul în care comunitățile locale dezvoltă turismul.

Celelalte 19 destinații recomandate de BBC sunt: