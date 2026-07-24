O destinație favorită a românilor, pe lista țărilor în care numărul anual al turiștilor depășește populația

Grecia e pe o listă tot mai lungi de țări în care numărul turiștilor care sosesc anual îl depășește pe cel al locuitorilor. Noile date globale arată că Grecia primește aproape 2,7 turiști internaționali pentru fiecare locuitor, ceea ce o plasează printre cele 25 de țări în care numărul vizitatorilor îl depășește pe cel al populației locale, relatează The Greek Reporter.

Andorra conduce detașat clasamentul mondial la acest capitol. Micul stat din Munții Pirinei are doar 82.000 de locuitori, dar primește aproximativ 4,2 milioane de vizitatori pe an. Asta înseamnă aproximativ 51 de turiști pentru fiecare locuitor, de peste cinci ori mai mult decât Monaco, aflat pe locul al doilea.

Monaco înregistrează aproximativ 9 turiști pentru fiecare locuitor. Malta urmează cu 6,3, iar Islanda ocupă următoarea poziție, cu 5,6.

Palau, un stat insular din Oceanul Pacific, completează primele cinci locuri, cu 5,3 turiști pentru fiecare locuitor. Țări precum acestea depind în mare măsură de vizitatorii străini pentru a-și susține economiile.

Grecia nu e singura țară mare în care numărul turiștilor anuali îl depășește pe cel al locuitorilor

Statele insulare domină mare parte din clasament. Bahamas conduce în rândul destinațiilor din Caraibe, cu 4,7 turiști pentru fiecare locuitor. Antigua și Barbuda urmează cu 3,5, iar Barbados înregistrează un raport de 2,5. În Oceanul Indian, Maldive atrag 3,2 turiști pentru fiecare locuitor, în timp ce Seychelles înregistrează 2,8.

Nu toate țările din clasament sunt însă mici. Portugalia, Austria și Croația au fiecare populații de ordinul milioanelor de locuitori, însă toate cele trei țări primesc anual mai mulți turiști decât rezidenți.

Portugalia primește 2,7 turiști pentru fiecare locuitor, atrăgând mulțimi numeroase în Lisabona, Porto și pe plajele din regiunea Algarve. Austria înregistrează un raport similar, de 2,9, iar Croația ajunge la 4,0, ocupând locul al nouălea în clasamentul general.

Evoluția turismului în 25 de țări

Grecia se află foarte aproape de Portugalia, ocupând locul 19 în clasament. Cipru se situează puțin înaintea Greciei, cu un raport de 3,0 turiști pentru fiecare locuitor, iar Austria ocupă, de asemenea, o poziție ușor superioară, cu 2,9.

Cu toate acestea, Grecia se află confortabil înaintea unor țări precum Danemarca, Slovenia și Irlanda, care raportează fiecare un raport de sub 2,5 turiști anuali raportat la populație.

Clasamentul se bazează pe datele furnizate de UN Tourism, colectate prin intermediul platformei Our World in Data, și pe datele privind populația furnizate de Banca Mondială. Cifrele reflectă cele mai recente date disponibile pentru fiecare țară, iar teritoriile dependente au fost excluse din analiză.

Rezultatele evidențiază măsura în care unele economii se bazează pe turism, chiar și atunci când populația lor se ridică la milioane de locuitori, și nu doar la câteva mii.