O discuție neașteptat de tensionată a liderilor UE, fără consilieri și telefoane mobile, a expus un punct major de diviziune privind Rusia

Mai mulți lideri UE au spus joi că nu trebuie să se grăbească spre negocieri cu Rusia, după ce un oficial a afirmat miercuri că biroul președintelui Consiliului European, Antonio Costa, a avut „contacte succinte la nivel diplomatic” cu Kremlinul. O altă tabără îl susține pe Costa, scriu Politico și Reuters.

Emmanuel Macron și Friedrich Merz au criticat dur decizia președintelui Consiliului European, care a inițiat un dialog cu Rusia lui Vladimir Putin.

În prima zi a summitului de la Bruxelles, într-o discuție târzie neașteptat de tensionată, potrivit Politico, președintele francez și cancelarul german au respins eforturile lui António Costa, care teoretic acționează în numele tuturor celor 27 de guverne, de a stabili un dialog cu Kremlinul.

Liderii unor state cu o poziție fermă împotriva Rusiei, precum și cei din Danemarca sau Olanda, s-au poziționat alături de Macron și Merz, unii dintre aceștia manifestând o furie fără precedent față de Costa, au declarat surse diplomatice citate de Politico.

Ați lideri au luat partea lui Costa.

Conflictul intern din UE a apărut după ce șeful de cabinet al lui Costa, Pedro Lourtie, a contactat de două ori oficialii de la Moscova în ultimele săptămâni.

Capitalele europene sunt divizate cu privire la felul în care ar trebui acum să abordeze discuția cu Moscova.

Fără consilieri și telefoane mobile

Discuția de joi seara – desfășurată fără consilieri și fără telefoane mobile, din cauza caracterului sensibil al subiectului – a scos la iveală două tabere principale.

Poziția lui Macron și Merz este că nu a venit încă momentul potrivit pentru a discuta cu Putin, iar când va veni acel moment, „E3” – format din Franța, Germania și Marea Britanie – ar trebui să preia conducerea.

Alți lideri – „un număr foarte mare”, potrivit unui oficial dintr-o țară a UE – au adoptat o poziție opusă, afirmând că acesta este rolul UE și susținându-l pe Costa.

Mesajul lui Merz către ceilalți lideri a fost că, deși Costa reprezenta UE, acesta nu ar trebui să acționeze ca mediator.

„Extrem de neprofesionist”

Costa s-a comportat „extrem de neprofesionist”, a afirmat un diplomat citat de Politico, deoarece a ascuns amploarea contactelor sale cu Rusia, care a ieșit la iveală abia miercuri, prin intermediul presei.

Unele țări erau „furioase” din cauza inițiativelor de apropiere de Rusia, potrivit unui diplomat european implicat în această chestiune. Mai mulți lideri au aflat despre convorbiri abia după ce acestea au apărut în presă și s-au arătat indignați, au declarat alți trei diplomați.

Echipa lui Costa a declarat că contactele „aveau ca unic obiectiv stabilirea unui canal de comunicare pentru a dispune, la momentul potrivit, de un canal diplomatic cu Rusia în vederea apărării intereselor UE”, adăugând că acestea au fost „scurte” și fără conținut substanțial.

Cabinetul lui Costa a informat Germania, Franța și Regatul Unit, precum și Comisia, înainte ca apelurile să aibă loc, a spus unul dintre diplomați. Trei alți diplomați au afirmat însă că Berlinul nu fusese avertizat.

Ce spun liderii în mod public

Diviziunea a fost vizibilă și în declarațiile publice.

„În primul rând, trebuie să existe cineva de cealaltă parte care să dorească pacea”, a declarat prim-ministrul leton Andris Kulbergs la sosirea sa la summit. „Din păcate, nimeni nu dorește pacea de acea parte, nu are rost să luăm legătura dacă cealaltă parte (Rusia) nu dorește (pacea)”, a spus el.

„Este mult mai bine să intervenim dacă observăm semnale pozitive din partea Rusiei, care să arate că Rusia este dispusă să înceapă negocierile de pace sau că este dispusă să încheie un armistițiu”, a declarat și președintele Lituaniei, Gitanas Nauseda.

„Până în prezent nu văd niciun semnal pozitiv din partea Rusiei, așa că întrebarea mea este: ce vrem să obținem?”, a adăugat el.

Prim-ministrul olandez Rob Jetten a afirmat, de asemenea, că Rusia nu dă dovadă de nicio disponibilitate de a negocia și a spus că nu crede că discuțiile de pace ar putea începe în curând.

Unii, însă, s-au declarat în favoarea dialogului cu Moscova.

Cancelarul austriac Christian Stocker a declarat că dorește menținerea canalelor de comunicare deschise, indiferent de nivel. Însă chiar și el s-a arătat sceptic cu privire la disponibilitatea Moscovei de a discuta despre pace.

„Nu am impresia că Rusia, și în special președintele rus Putin, se prezintă la masa negocierilor pentru a negocia o soluție de pace”, a afirmat Stocker.

La începutul acestei săptămâni, prim-ministra Italiei Giorgia Meloni a solicitat numirea unui singur reprezentant al UE care să se ocupe de contactele cu Rusia în legătură cu Ucraina.

„Prima întrebare este dacă Putin dorește să negocieze. Până atunci, nimeni altcineva în afară de Costa nu poate reprezenta Uniunea Europeană”, a declarat și prim-ministrul belgian Bart De Wever pentru Politico la ieșirea din discuții.

„Dacă el (Putin) dă dovadă de disponibilitate de a negocia, atunci cred că va trebui să decidem din nou cum ar trebui să procedăm”, a spus acesta.