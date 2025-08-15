O disidentă din Rusia, la a treia tentativă de suicid în închisoarea din Siberia, din cauza condițiilor de detenție

Jurnalistă rusă Marian Ponomarenko, condamnată la ani grei de închisoare pentru că a criticat invazia rusă înn Ucraina, a fost spitalizată în detenție după ce a încercat în trei rânduri să se sinucidă, informează AFP, citându-l pe avocatul ei. Din februarie 2022, autoritățile ruse au intensificat reprimarea vocilor disidente, întemnițând sute de persoane și interzicând zeci de ONG-uri și publicații.

Într-un mesaj pe Telegram, avocatul Dmitri Șitov afirmă că Maria Ponomarenko a încercat să-și pună capăt zilelor în trei rânduri, în perioada 30 iulie – 9 august, în penitenciarul din regiunea Altai (Siberia), unde se află închisă. „A pierdut mult sânge, a avut nevoie de transfuzie sanguină”, a scris avocatul.

Maria Ponomarenko (46 de ani) a fost spitalizată dinn 12 august într-o unitate spitalicească destinată deținuților, unde a putut fi vizitată de avocat. „Starea sa este „satisfăcătoare”, dar am văzut-o și mai bine”, a comentat Șitov.

Potrivit acestuia, Ponomarenko a suferit o depresie nervoasă și a încercat să se sinucidă din cauza condițiilor de detenție, pe care el le-a etichetat drept „tortură”. Jurnalista a fost plasată de mai multe ori la carceră într-o celulă zgomotoasă din cauza lucrărilor „permanente” din apropiere, în condiții insalubre, cu șoboloani în celulă.

A treia tentativă de suicid a avut loc după ce a fost transferată într-o altă colonie penitenciară unde gardienii au maltratat-o.

Jurnalistă la publicația independentă RusNews, Maria Ponomarenko a fost condamnată, în 2023, la 6 ani de închisoare pentru difuzarea de „informații false” despre armata rusă după ce a publicat un mesaj în care a denunțat atacurile asupra civililor refugiați în clădirea teatrului din orașul ucrainean Mariupol, în 2022.

În martie 2024, a primit o condamnare suplimentară de un an și zece luni, după ce a fost acuzată că a agresat supraveghetorii din penitenciare, acuzație pe care ea a negat-o. „N-am văzut niciodată atâta violență cât am văzut în sistemul penitenciar”, a afirmat Ponomarenko în timpul celui de-al doilea proces.

În aprilie, a intrat în greva oamenii, iar starea sa de sănătate s-a degradat, potrivit grupului de susținere de pe Telegram.

Potrivit organizației Reporters Sans Frontières (RSF), „dincolo de condamnările grele, chiar tortură”, folosirea frecventă a amenzilor și detenției de scurtă durată se adaugă „arsenalului de intimidare sistematică a jurnaliștilor”.