O dronă a fost ridicată din mare, la 1,5 km de plaja Modern din Constanța. Anunțul MApN

Drona semnalată duminică în largul Portului Tomis din Constanța a fost ridicată de o echipă de scafandri și predată Garzii de Coastă. Specialiştii au stabilit că nu avea încărcătură explozivă, a anunțat Ministerul Apărării Naționale.

„Ministerul Apărării Naționale a fost informat în cursul zilei de duminică, 16 august, în jurul orei 10.00, printr-un apel la numărul unic de urgență 112, cu privire la semnalarea unor resturi de dronă în Marea Neagră, la aproximativ 1,5 km travers de plaja Modern din Constanța”, a anunțat MApN, într-un comunicat.

O echipă EOD a Forțelor Navale Române a intervenit în zona din dreptul plajei Modern, la bordul unei șalupe rapide de intervenție.

„În urma verificărilor, obiectul a fost identificat ca fiind o dronă, fără încărcătură explozivă. Obiectul a fost preluat și predat Gărzii de Coastă pentru investigații suplimentare”, a precizat Armata.

Alertă a fost și pe plaja din Eforie Nord, unde turiștii au sunat la 112 după ce au observat un obiect de formă cilindrică, cu suprafața ruginită, adus de valuri la mal şi au anunţat autorităţile. Momentan, MApN nu a comunicat pe acest incident.