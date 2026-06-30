O dronă cu încărcătură explozivă, găsită prăbușită într-o localitate de lângă Dunăre. Ce spune Armata

O dronă prăbușită a fost găsită luni de către localnicii din localitatea Rachelu, la câțiva kilometri de Dunăre și granița cu Ucraina, anunță MApN care precizează că drona face parte dintr-un atac al Rusiei din luna aprilie.

„Ministerul Apărării Naționale a fost anunțat luni, 29 iunie, că în zona localității Rachelu, comuna Luncavița, județul Tulcea, a fost semnalată, prin apel la Serviciul 112 de către un localnic, existența unor fragmente de dronă”, transmite Armata.

Echipe specializate ale MApN și ale altor instituții din domeniul securității și apărării naționale au ajuns la fața locului și „au intervenit conform procedurilor, evaluând riscurile și securizând perimetrul.

„În urma evaluării situației, aceștia au confirmat prezența unei încărcături explozive. Încărcătura a fost detonată controlat, la fața locului, în dimineața zilei de 30 iunie, într-un loc special amenajat, de o echipă de specialiști ai Ministerului Apărării Naționale“, cu respectarea tuturor procedurilor prevăzute pentru aceste situații și în deplină siguranță pentru cetățeni și pentru specialiștii care au efectuat operațiunea.”, potrivit ministerului

Datele preliminare rezultate în urma evaluărilor indică faptul că „fragmentele provin de la o dronă utilizată în atacurile executate de Federația Rusă asupra infrastructurii portuare ucrainene în luna aprilie 2026, anterior măsurilor de consolidare și adaptare a apararii aeriene adoptate dupa incidentele grave de la Galați”.

15 pătrunderi de drone numai în 2026

De la începutul războiului de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei, au fost înregistrate peste 100 de atacuri asupra unor obiective aflate în proximitatea frontierei cu România.

„În acest context, au fost semnalate 29 de pătrunderi neautorizate ale unor drone rusești în spațiul aerian național și au fost identificate, în aproximativ 50 de situații, drone sau fragmente de drone pe teritoriul României”, spune MApN.

Numai în anul 2026 au fost înregistrate 33 de atacuri în apropierea frontierei, iar, ca măsură de protecție și monitorizare a spațiului aerian, aeronavele aflate în serviciul de poliție aeriană au fost ridicate în 26 de situații.

„Tot în acest an au fost înregistrate 15 pătrunderi neautorizate ale unor drone în spațiul aerian național și au fost identificate, în 14 situații, drone sau fragmente de drone pe teritoriul României”, anunță MApN.