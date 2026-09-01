O dronă a fost găsită pe un câmp din Vaslui. Nu se știe când s-a prăbușit / A fost sesizat și SRI

O dronă avariată a fost descoperită miercuri pe un câmp din județul Vaslui, au anunțat oficialii Inspectoratului de Poliție al Județului Vaslui. Zona a fost localizată și se fac verificări pentru a se stabili proveniența acesteia.

Drona a fost găsită de un localnic pe un câmp din comuna Viișoara, la 30 de kilometri de granița cu Republica Moldova.

„Astăzi, 1 septembrie 2026, la ora 10.15, șeful postului de poliție Viișoara, din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vaslui, a fost sesizat telefonic cu privire la faptul că, pe un câmp din extravilanul localității a fost găsit un aparat de tip dronă, avariat”, a precizat purtătorul de cuvânt al IPJ Vaslui, Bogdan Gheorghiță.

Zona unde a fost descoperită drona a fost izolată de polițiști și jandarmi.

Prefectul județului Vaslui, Andrei Șerban, a precizat pentru HotNews că a fost sesizat Serviciul Român de Informații.

De asemenea, a fost sesizat Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iași, urmând a fi efectuate cercetări pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs evenimentul sesizat și dispunerea măsurilor legale.

La fața locului a ajuns și o brigadă Anti-tero care efectuează verificări.

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