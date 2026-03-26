O dronă rusească a intrat în spațiul aerian al României și s-a prăbușit la Parcheș / Apeluri la 112 după zgomote puternice

Zona unde o drona ruseasca ar fi cazut si explodat, județul Tulcea, 7 septembrie 2023. Inquam Photos / Ovidiu Micsik

O nouă serie de atacuri ale Rusiei în Ucraina, în apropierea graniței, a dus la pătrunderea unei drone în spațiul aerian românesc și prăbușirea acesteia la 2 km de localitatea Parcheș, județul Tulcea. Resturile au fost găsite într-o zonă cu vegetație, în afara ariei locuite, iar perimetrul a fost securizat, anunță joi dimineaţă, Ministerul Apărării (MApN).

Autoritățile au fost alertate la ora 01:00 prin numărul de urgență 112 cu privire la un incendiu generat de prăbușirea unui aparat de zbor. Forțe mixte ale ISU, MApN și Poliției au identificat ulterior, la 2 km de Parcheș, o zonă de vegetație arsă și fragmente de dronă.

În urma recunoaşterii efectuate în zona de impact, intervenţia pompierilor nu a mai fost necesară, iar misiunea a fost preluată de reprezentanţii Ministerului Apărării.

Aceștia au transmis că „joi, 26 martie, forţele Federaţiei Ruse au executat o nouă serie de atacuri cu drone asupra unor obiective civile şi de infrastructură din Ucraina, în proximitatea frontierei fluviale cu România, în zona de nord a judeţului Tulcea”.

Doua aeronave F-16 au decolat la ora 00.16 de la Baza 86 Aeriană Borcea, pentru monitorizarea situaţiei aeriene, potrivit MApN.

Centrul Naţional Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă în vederea instituirii măsurilor de alertare a populaţiei din nordul judeţului Tulcea, fiind transmis, la ora 00.35 un mesaj RO-ALERT.

„La ora 00.44, o dronă deviată de apărarea antiaeriana ucraineana a pătruns în spaţiul aerian naţional pe distanta de aproximativ 4 kilometri. Drona s-a prăbuşit la 2 km de localitatea Parcheş, în afara zonei locuite”, precizează oficialii ministerului. Aceştia anunţă că nu s-au raportat pagube materiale sau victime.

O autospeciala IGSU şi echipe ale MApN au fost direcţionate către locul evenimentului. Zona a fost securizată, urmând ca echipe specializate ale MApN şi SRI să efectueze cercetările la faţa locului.

ISU Tulcea a precizat că la 112 au fost înregistrate cel puţin zece apeluri din municipiul Tulcea, în special persoane care semnalau că se aud zgomote puternice şi cereau informaţii.