O elevă de 17 ani de la un liceu de elită din Timișoara a murit după ce a mâncat „fructele roșii ale unei plante ornamentale”

Fata de 17 ani s-a prezentat duminică seara la Spitalul de Copii „Louis Țurcanu” din Timișoara cu starea de sănătate vizibil alterată.

Adolescenta a murit în spital la șapte ore și jumătate după ce s-a prezentat la unitatea medicală. Purtătorul de cuvânt al spitalului, dr. Iulia Bagiu, a declarat marți, pentru Agerpres, că fata era într-o stare foarte gravă și a făcut un stop-cardiorespirator la mai puțin de o oră de când ajunsese la urgență.

„În 9 noiembrie, la ora 19:30, s-a prezentat la noi fetița de 17 ani. Era obnubilată complet, cu convulsii și bradicardie severă. Afirmativ, familia spune că ea ar fi ingerat niște fructe roșii de la o plantă ornamentală. Nu știm ce plantă anume. Autopsia va putea preciza exact care a fost cauza decesului. Evoluția fetei a fost foarte gravă, a dezvoltat primul stop cardio-respirator la 20:20. S-a mobilizat o echipă multidisciplinară, inclusiv de la Institutul de Boli Cardiovasculare, Spitalul Județean, Cardiologia Pediatrică, dar, din păcate, toate manevrele nu au avut succes și s-a declarat decesul la ora 02:55 în data de 10 noiembrie”, a precizat Iulia Bagiu.

Polițiștii timișoreni au precizat că mama fetei a declarat că ar fi ingerat „ceva”.

„Mama fetei a declarat că a ingerat ceva, dar nu știm exact, doar autopsia va preciza”, a transmis IPJ Timiș.

Conform News.ro, mama fetei le-ar fi spus medicilor şi poliţiştilor şi că tânăra suferea de o depresie încă din pandemie, astfel că anchetatorii nu exclud ca fata să-şi fi luat viata.

Tânăra era elevă în clasa a XII-a la Liceul de Informatică din Timișoara.

Trupul neînsuflețit al fetei a fost transportat la Institutul de Medicină Legală Timișoara, în vederea efectuării necropsiei.

În continuare, polițiștii efectuează cercetări pentru stabilirea cu exactitate a tuturor cauzelor și împrejurărilor în care a survenit decesul, în vederea dispunerii măsurilor legale care se impun.

