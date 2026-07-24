O expertă în politică externă se retrage din consiliul consultativ de la Cotroceni. Mesajul Oanei Popescu Zamfir

Oana Popescu Zamfir a anunțat că l-a informat vineri pe consilierul prezidențial Valentin Naumescu că a decis să se retragă din grupul de reflecție strategică pe afaceri europene de la Cotroceni.

Consiliul consultativ, organizat la inițiativa consilierului prezidențial Naumescu, este alcătuit din experți independenți și are rolul de a dezbate teme strategice pe zona de afaceri europene.

În mesajul prin care și-a anunțat retragerea din grup, Oana Popescu Zamfir a declarat că rămâne la părerea că înființarea unui astfel de format „este în principiu oportună”, dar consideră „trebuie îndeplinite câteva condiții” pentru ca acesta „să producă valoare reală”.

„Plec cu convingerea că inițiativa înființării unui astfel de consiliu consultativ este în principiu oportună, având în vedere provocările mediului internațional și nevoia de acțiune eficientă a României la nivel european. Am apreciat efortul Administrației Prezidențiale de deschidere către societatea civilă și participarea personală a președintelui la câteva întâlniri”, a declarat experta în afaceri europene, vineri, pe Facebook.

Una dintre condițiile care trebuie îndeplinite, potrivit Oanei Popescu Zamfir, este „pluralitatea reală de opinii, derivată din compoziția grupului”.

Alte condiții invocate de ea se referă la „onestitatea intelectuală și calitatea științifică a tuturor contribuțiilor”, precum și la „oportunitatea temelor, care să se decline în viziune strategică, dar să fie și relevante pentru agenda curentă europeană”.

Oana Popescu Zamfir a mai spus că inițiativa trebuie să fie aliniată „la interesele și strategiile naționale ale României, cât și la valorile europene și democratice”.

Grupul de reflecție, a conchis ea, trebuie „să beneficieze în mod real de disponibilitatea Administrației Prezidențiale de a prelua în procesul decizional opiniile specialiștilor invitați”.