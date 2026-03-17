O faimoasă balerină din Rusia a fost exclusă de la o gală din Italia. Decizia este criticată dur de vicepremierul Matteo Salvini

Svetlana Zaharova, o susținătoare declarată a președintelui Vladimir Putin, nu va mai participa la evenimentul programat să aibă loc săptămâna aceasta la Roma, iar asta nu îl mulțumește pe liderul partidului extremist Liga, scrie Reuters.

Vedetă a Teatrului Bolșoi din Moscova, Zaharova este o susținătoare declarată a președintelui Vladimir Putin. Ea urma să participe la gala „Les Etoiles” din capitala italiană, în perioada 20-21 martie.

Organizatorii galei au declarat că, în argumentarea deciziei de a o exclude pe Zaharova, au primit „comunicări instituționale care au subliniat responsabilitatea simbolică a instituțiilor culturale în contextul actual”.

Organizatorii nu au explicat cine anume a trimis comunicarea. Aceștia au afirmat însă că exista riscul ca evenimentul să fie „înțeles greșit sau exploatat”, în ciuda speranței lor de a construi punți de legătură prin intermediul artei.

Nemulțumirea lui Salvini

Excluderea balerinei vine după o decizie contestată a Bienalei de la Veneția de a redeschide pavilionul rus – închis de la debutul războiului purtat de Rusia în Ucraina în 2022 – pentru ediția din acest an, care se desfășoară în perioada mai-noiembrie.

Viceprim-ministrul italian Matteo Salvini, al cărui partid de extremă dreapta, Liga, a avut legături strânse cu partidul Rusia Unită al lui Putin înainte de războiul din Ucraina, a susținut decizia Bienalei și a criticat în schimb, marți, excluderea balerinei, calificând-o drept „rusofobie”.

„Trebuie să depunem eforturi pentru a pune capăt acestui război. Excluderea dansatorilor, pictorilor sau sportivilor ruși nu rezolvă conflictul, ci doar îl complică”, a declarat el într-un interviu acordat postului de radio RTL 102.5.

Zaharova a mai fost exclusă de la un eveniment din Italia

Organizatorii de evenimente din Italia au încercat de mai multe ori să găzduiască artiști ruși, dar au renunțat în fața criticilor, scrie Reuters.

Anul trecut, autoritățile au anulat un concert de muzică clasică într-un palat din apropierea orașului Napoli din cauza participării planificate a dirijorului rus Valeri Gergiev, considerat de mulți ca fiind apropiat de Putin.

Zaharova s-a născut în Ucraina – care pe atunci făcea parte din Uniunea Sovietică – și a fost deputată rusă din partea partidului Rusia Unită între 2008 și 2012. Ea a fost exclusă dintr-un festival de artă de la Florența în ianuarie, în urma obiecțiilor formulate de ambasada Ucrainei.