O familie de oameni de afaceri turci a încercat să înregistreze Chiajna, ca marcă, la OSIM

Familia de antreprenori turci Eskiocak, cunoscută pentru dezvoltarea a peste 2.000 de apartamente în vestul Bucureștiului, a încercat să înregistreze la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM) denumirea „Chiajna Shopping Center”, folosită pentru centrul comercial deschis lângă Militari Residence. Cererea a fost respinsă, iar firma Rotar Comaliment Impex SRL a mers mai departe în instanță. A pierdut însă atât la Tribunalul București, cât și, definitiv, la Curtea de Apel București.