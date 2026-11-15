O femeie care îl acuză pe Russell Brand de viol renunță la anonimat pentru un apel către guvernul britanic

Mia Latter, care susține că a fost violată de comediantul britanic Russell Brand când ea avea 16 ani, a renunțat la dreptul său de a-și păstra anonimatul pentru a cere guvernului britanic o schimbare legislativă.

Russell Brand a fost condamnat la 10 ani și 6 luni de închisoare, luni, în dosarul în care a fost găsit vinovat de violarea unei femei și de agresiuni sexuale asupra altor trei, între 2004 și 2009.

Mia Latter, identificată până acum în spațiul public cu pseudonimul „Alice”, s-a numărat printre cele șase femei care au formulat acuzații împotriva comediantului în 2023, în cadrul unei investigații Times, Sunday Times și Dispatches a Channel 4’s. Niciuna dintre ele nu a fost inclusă în recentul proces al lui Brand, potrivit BBC.

Schimbarea legislativă pe care și-o dorește Mia Latter

Într-un interviu pentru Sunday Times, Mia Latter a declarat că a fost într-o relație abuzivă cu Russell Brand în urmă cu circa două decenii, când el lucra la MTV și avea 30 de ani, iar ea, 16. Potrivit femeii, relația a durat trei luni, iar spre final a fost violată oral de Brand, notează The Guardian.

„Cred că oamenii sunt atât de marcați de povestea mea din cauza diferenței de vârstă și a dezechilibrului evident (de putere, n.r.)”, a afirmat ea.

Latter, în vârstă de 37 de ani, cere guvernului britanic să introducă o lege care să interzică relațiile sexuale între adulți mai mari de o anumită vârstă și adolescenți de 16 sau 17 ani.

„Nu vreau să incriminez relațiile sexuale între adolescenți”, a spus Latter. „Dacă ai între 16 și 18 ani, pare rezonabil să poți avea relații unul cu celălalt și (adolescenții, n.r.) o vor face mereu. Însă (…) dacă ai trecut de 30 de ani, 40 de ani, 50 de ani și încerci să ai o relație cu cineva sub vârsta de 18 ani, ar trebui (să fie, n.r.) faptă penală”, a explicat femeia.

Acuzațiile ei nu au fost incluse în procesul lui Russell Brand

În interviul pentru Sunday Times, Mia Latter a mai spus că procurorii au decis să nu adauge acuzațiile ei în procesul lui Brand, dar că poliția a dorit să o includă într-un „proces subsecvent”. Ea a precizat că nu își dorește să continue cu procesul penal, pentru a se putea concentra pe campanie.

Un purtător de cuvânt al Poliției Metropolitane din Londra a spus că oamenii legii „au deschis o anchetă în ianuarie 2026, după ce au primit o acuzație de viol”.

„Detectivii au cerut îndrumare de la Serviciul de Urmărire Penală al Coroanei (Crown Prosecution Service) pentru a stabili cum este cel mai bine să procedeze, iar ofițerilor li s-a comunicat că sunt necesare informații suplimentare înainte de a se putea lua o decizie privind punerea sub acuzare.

Această investigație este în continuare în desfășurare. Înțelegem că întârzierea a fost o sursă de suferință pentru această victimă-supraviețuitoare. Cu toate acestea, ne-am concentrat pe prezentarea celor mai bune probe posibile”, a mai spus reprezentantul poliției.