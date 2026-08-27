O femeie din Australia a născut gemeni din părinți diferiți, o situație nemaiîntâlnită

O femeie din statul Queensland din Australia a dat naștere unor gemeni care au seturi diferite de părinți biologici, într-o situație despre care se crede că este o premieră în țară. Situația este atât de rară încât nu fusese prevăzută de legislația statului australian privind mamele-surogat.

Femeia, a cărei identitate a fost anonimizată într-o hotărâre judecătorească, a născut anul trecut, scrie joi The Guardian.

Ea a rămas însărcinată în mod natural, în mod neplanificat, aproximativ în aceeași perioadă în care a primit transferul unui embrion prin fertilizare in vitro (IFV), în cadrul unui acord de maternitate surogat cu un alt cuplu.

Cei doi copii s-au născut în aceeași zi, în noiembrie 2025, prin operație cezariană. Nu a existat nicio dispută cu privire la filiația copiilor, iar în ultimele 10 luni fiecare dintre ei a fost crescut separat de propriii părinți biologici.

Cu toate acestea, situația a necesitat un proces complex în instanța pentru copii din Queensland, deoarece regulile privind maternitatea surogat au fost redactate astfel încât să interzică situațiile în care sunt separați „frații născuți în urma aceleiași nașteri”, proveniți din sarcini surogat.

Cum s-a ajuns la o sarcină cu părinți diferiți

Instanța a decis în cele din urmă că, deși copiii erau „gemeni gestaționali”, ei nu erau frați născuți în urma aceleiași sarcini în sensul legislației privind maternitatea surogat și a emis un ordin prin care a oficializat filiația în favoarea părinților biologici.

Potrivit hotărârii, cuplurile implicate au încheiat un acord de maternitate surogat „altruist”, după ce au fost puse în legătură de prieteni comuni.

Unul dintre cupluri, anonimizat în hotărârea judecătorească sub inițialele BNJ și DRJ, nu putea concepe un copil pe cale naturală deoarece BNJ are o afecțiune medicală congenitală din cauza căreia s-a născut fără uter.

Aceștia i-au cunoscut pe DZ și FZ, care aveau deja cinci copii. DZ a fost de acord să devină mamă-surogat, iar un embrion a fost implantat prin FIV în aprilie 2025.

Unul dintre copii este băiat, celălalt fată

Aproximativ două săptămâni mai târziu, o ecografie a arătat că DZ purta doi fetuși. Testele ulterioare au arătat că unul dintre copii, o fetiță, era copilul biologic al lui BNJ și DRJ, în timp ce celălalt, un băiat, era copilul biologic al lui DZ și FZ.

Băiatul fusese „conceput separat de procesul de implantare a embrionului […] și fără asistență medicală”.

„[DZ și FZ] nu intenționaseră să conceapă un copil în acel moment, însă acest lucru nu înseamnă că acel copil este altceva decât iubit și dorit de [aceștia]”, se arată în hotărârea instanței.

Judecătorul de caz a hotărât că „în circumstanțele unice prezentate de acest caz”, băiatul și fetița nu erau frați născuți în urma aceleiași sarcini și că legea nu împiedica emiterea ordinului solicitat de ambele seturi de părinți.