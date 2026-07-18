O femeie din București a rămas fără aproape 300.000 de lei după ce a crezut că vorbește cu ASF. Cine erau, de fapt, escrocii 

Doi tineri ucraineni au fost reţinuţi vineri de poliţiştii Capitalei după ce au înșelat o femeie cu sume importante de bani. Ucrainenii s-au prezentat ca fiind angajaţi ai Autorităţii de Supraveghere Financiară și au convins-o la telefon pe femeie să le transfere bani, iar ulterior s-au întâlnit și față în față.

Potrivit Poliției Capitalei, la 4 iulie, polițiștii Secției 9 Poliție au fost sesizați, prin plângere, de către o femeie, în vârstă de 39 de ani, cu privire la faptul că, în perioada 2-3 iulie 2026, a fost victima unei înșelăciuni.

„Din cercetări a reieșit că persoana vătămată a fost contactată telefonic de mai multe persoane care s-au prezentat, în mod mincinos, drept reprezentanți ai unor instituții, inducând-o în eroare cu privire la faptul că fondurile sale sunt în pericol”, a anunțat sâmbătă Poliția Capitalei.

Pentru a crea aparența de legalitate și a o determina să urmeze indicațiile primite, femeii „i s-a prezentat un presupus demers de protejare a investițiilor” și i s-a solicitat să retragă sumele de bani din conturile bancare și să le depună, prin intermediul unor ATM-uri Bitcoin, utilizând coduri QR transmise de către apelanți.

Astfel, femeia a depus, prin intermediul ATM-urilor Bitcoin, suma de aproximativ 69.700 de lei.

Ulterior, invocând că tranzacţiile prin ATM nu mai funcţionează, au stabilit pe 3 iulie o întâlnire în Parcul Florilor din Sectorul 2, potrivit Agerpres.

Acolo, a venit un bărbat care, folosind parola comunicată anterior de falsul reprezentant ASF şi pretinzând că este reprezentant al băncii, a preluat de la femeie suma de aproximativ 217.000 de lei.

După ce şi-a dat seama că a fost înşelată, femeia a depus plângere penală, iar poliţiştii Secţiei 9 au reuşit să-i identifice pe cei doi cetăţeni ucraineni, în vârstă de 19, respectiv 20 de ani.

„Unul dintre aceștia este bănuit că ar fi preluat suma de bani de la persoana vătămată, iar cel de-al doilea că i-ar fi facilitat transportul către locul comiterii faptei. La data de 16 iulie 2026, cei doi au fost depistați cu sprijinul polițiștilor din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Prahova, fiind conduși la sediul Secției 9 Poliție pentru continuarea cercetărilor”, potrivit Poliției.

Față de cei doi bărbați a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, aceștia urmând a fi prezentați în fața magistraților cu propunere legală.