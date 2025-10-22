O femeie din SUA s-a folosit de AI să-i facă o farsă soțului, însă a ajuns să fie arestată

O femeie din statul american Maryland care a folosit inteligența artificială (AI) pentru a simula o spargere în propria locuință a fost arestată și acuzată de furnizarea de declarații false, după ce le-a spus polițiștilor că presupusul intrus făcea parte dintr-o farsă care nu a decurs conform planurilor, relatează The Register.

Mai devreme în cursul acestei luni, polițiștii din Comitatul Montgomery au răspuns unui apel de urgență venit din locuința lui Moesha Gardener, în vârstă de 27 de ani.

Potrivit poliției, Gardener i-a trimis un mesaj soțului ei, spunându-i că un bărbat necunoscut a forțat ușa și a intrat în casă după ce ea i-a deschis. De asemenea, i-a trimis o fotografie în care apărea ceea ce părea a fi un bărbat întins pe canapeaua lor, acoperit cu o pătură, spunându-i că acela este intrusul.

Soțul ei a sunat imediat la 911 pentru a raporta ceea ce credea că este o spargere, iar cu puțin timp înainte de ora 10:30 dimineața opt mașini de poliție au demarat către locul presupusei infracțiuni, cu sirenele și luminile de urgență pornite.

Femeia a fost eliberată pe o cauțiune de 10.000 de dolari

Când au ajuns, ofițerii și soțul lui Gardener au găsit-o stând singură pe canapea, cu un telefon mobil montat pe un trepied îndreptat spre ușă. Gardener a recunoscut atunci că a trimis fotografia și mesajele text ca parte a unei farse și că a folosit un instrument de inteligență artificială pentru a genera imaginea falsului intrus, potrivit poliției.

„În acel moment, au fost informați că era vorba despre un fel de farsă pe TikTok”, a declarat locotenentul Ari Elkin pentru postul local de televiziune DC News Now.

Gardener a fost acuzată de furnizarea unei declarații false privind comiterea unei infracțiuni și de oferirea unei declarații false unui funcționar al statului. Poliția a arestat-o pe 10 octombrie, iar ulterior a fost eliberată pe o cauțiune de 10.000 de dolari.

Polițiștii au reamintit publicului după acest incident că apelarea numărului de urgență 911 pentru a raporta o infracțiune falsă constituie o infracțiune.