O femeie ofițer din Forțele Navale Române, rănită în Texas în timpul unui exercițiu cu o dronă V-BAT

Un exercițiu desfășurat luna trecută în Texas, SUA, pentru testarea unor drone de recunoaștere V-BAT produse de startup-ul american Shield AI, s-a soldat cu rănirea unei femei, ofițer în cadrul Forțelor Navale Române, dezvăluie Reuters.

Incidentul a avut loc pe 12 mai și nu a fost dezvăluit până acum.

Mâna româncei a fost prinsă într-o elice V-BAT, în timpul unui exercițiu de antrenament Shield AI pe o ambarcațiune din largul coastei Texasului, scrie Reuters, care citează un purtător de cuvânt al Ministerului român al Apărării.

Elicea i-a retezat femeii două degete, iar altul a fost fracturat. Ea a fost supusă unor operații de reatașare a degetelor pe 12 și 16 mai la Centrul Medical Universitar din New Orleans, potrivit MApN, citat de Reuters.

Starea ei s-a deteriorat ulterior, iar femeia a fost transferată la Centrul Medical Militar Național Walter Reed din Maryland, unde se afla și la 25 mai.

Shield AI a declarat că incidentul din 12 mai a fost cauzat de „o încălcare a procedurilor de siguranță stabilite, nu de un defect al produsului”, fără a preciza despre ce încălcare e vorba.

MApN a declarat pentru Reuters că investighează incidentul și că este prematur să se tragă concluzii cu privire la vină sau dacă incidentul putea fi prevenit.

Shield AI, contract cu România de 30 milioane dolari

Shield AI, cu sediul în San Diego, California, dezvoltă drone și tehnologie bazate pe AI pentru operațiuni de apărare. Compania colaborează cu Forțele Armate ale SUA și aliații internaționali, între care România.

Forțele Navale Române au semnat anul trecut un acord de 30 de milioane de dolari cu Shield AI pentru V-BAT. Respectivul contract a rămas în vigoare, potrivit Reuters.

Shield AI este evaluată la aproximativ 12,7 miliarde de dolari și a devenit una dintre cele mai mari companii tehnologice de apărare din Silicon Valley. O dronă V-BAT costă aproximativ 1 milion de dolari.

Incidentul în care a fost implicată românca din Forțele Navale are în contextul în care Shield AI încearcă să depășească ani de probleme tehnice și îngrijorări legate de siguranța dronei V-BAT, potrivit interviurilor realizate de Reuters cu 21 de foști angajați, directori din industrie și investitori.

Reuters scrie că drona V-BAT s-a prăbușit de peste 50 de ori în ultimele 18 luni în timpul testelor, iar mai mulți membri ai personalului au exprimat îngrijorări legate de siguranță au fost concediați.

Shield AI e acuzată că a ascuns, de asemenea, deficiențe tehnice ale dronei V-BAT pentru a obține contracte militare, potrivit unei plângeri depuse în luna mai la Biroul Judecătorilor de Drept Administrativ al Departamentului american al Muncii și consultate de Reuters.