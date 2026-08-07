O fetiță de 11 ani este căutată cu un elicopter, drone și câini de urmă

O fată în vârstă de 11 ani din comuna băcăuană Parava, care a plecat de acasă în urmă cu două zile, este căutată de mai multe echipe de polițiști, jandarmi, pompieri și voluntari.

Potrivit IPJ Bacău, polițiștii au fost sesizați la data de 5 august cu privire la plecarea voluntară a minorei Neculcia Andreea Elena.

Aceasta are 1,30 metri înălțime, ochi căprui, păr șaten lung, iar la momentul plecării era îmbrăcată cu un tricou roșu, pantaloni scurți albaștri și purta încălțăminte sport de culoare albă.

„Încă de la momentul sesizării a fost constituit Centrul de Monitorizare de la nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Bacău și au fost constituite echipe de căutare formate din polițiști, jandarmi, pompieri și voluntari care au desfășurat activități specifice în teren pentru depistarea minorei. Operațiunile de căutare și salvare sunt în desfășurare, iar forțele mobilizate în teren au fost suplimentate pentru găsirea minorei. Căutările se desfășoară atât la sol, cât și din aer, fiind utilizate drone și echipamente cu termoviziune pentru verificarea zonelor greu accesibile și împădurite, precum și câini de urmă. Acțiunea este sprijinită și de un elicopter al Inspectoratului General de Aviație”, au precizat reprezentanții IPJ Bacău.

Persoanele care dețin informații care pot conduce la găsirea acesteia sau care o observă sunt rugate să apeleze numărul unic de urgență 112 ori să se adreseze celei mai apropiate unități de poliție.