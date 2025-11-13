O fetiţă de 2 ani a murit într-un cabinet stomatologic din Capitală, după anestezie / Ministrul Sănătății anunță controale la clinica respectivă
O fetiţă de 2 ani a murit, joi, în urma unui stop cardio-respirator, în timp ce se afla la o clinică stomatologică din Sectorul 3 al Capitalei. Poliţia a deschis o anchetă.
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a informat, într-o intervenție telefonică la Digi24, că a trimis Inspecția Sanitară și a sesizat Colegiului Medicilor, pentru a verifica dacă clinica stomatologică unde a murit fetița a respectat protocoalele medicale.
- „Din informațiile pe care le am, discutăm despre o anestezie generală realizată intravenos, la un copil în vârstă de doi ani, pentru un tratament stomatologic.
- Nu am informații suplimentare. Mâine dimineață, colegii de la Inspecția Sanitară vor verifica dacă acest cabinet respecta protocoalele pentru acest tip de intervenție, respectiv pentru asigurarea de anestezie generală.
- Am discutat și cu președinta Colegiului Medicilor, care va demara o anchetă disciplinară pentru verificarea conduitei și abordării terapeutice, să vedem dacă este vorba de malpraxis.
- Am înțeles că a existat și o întârziere între producerea stopului cardio-respirator și apelarea 112. Vom afla în urma anchetei cât de mare a fost această întârziere.
- Și sigur că examenul medico-legal, coroborat cu celelalte investigații, ne va aduce un răspuns mai clar. Va fi o anchetă, luni cel târziu voi avea raportul final. Dar cel mai probabil mâine spre seară voi ști despre ce e vorba.”
Digi24 relatează, citând surse din anchetă, că fetița a fost anesteziată. După 20 de minute, însă, copilul a intrat în stop cardio-respirator.
La acest moment, polițiștii fac cercetări la fața locului, ridicând mai multe probe. Trupul fetei va fi preluat de cei de la Medicina Legală, iar cauza exactă a decesului va fi stabilită în urma necropsiei.
*
„La data de 13 noiembrie 2025, în jurul orei 19:30, Secţia 10 Poliţie a fost sesizată prin 112 cu privire la faptul că, la o clinică stomatologică din Sectorul 3, un copil a intrat în stop cardio-respirator. Poliţiştii s-au deplasat de urgenţă la faţa locului, unde au constatat că aspectele sesizate se confirmă, fiind vorba despre o minoră, în vârstă de aproximativ 2 ani”, a informat joi seară Poliţia Capitalei.
Potrivit Poliției, echipajele medicale prezente au efectuat manevre de resuscitare, însă, în pofida eforturilor depuse de cadrele medicale, a fost declarat decesul minorei.
Cazul a fost preluat de către Serviciul Vătămări şi Ucideri din Culpă din cadrul Poliţiei Capitalei, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor în care s-a produs tragicul eveniment.