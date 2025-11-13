O fetiţă de 2 ani a murit într-un cabinet stomatologic din Capitală, după anestezie / Ministrul Sănătății anunță controale la clinica respectivă

O fetiţă de 2 ani a murit, joi, în urma unui stop cardio-respirator, în timp ce se afla la o clinică stomatologică din Sectorul 3 al Capitalei. Poliţia a deschis o anchetă.

23:35

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a informat, într-o intervenție telefonică la Digi24, că a trimis Inspecția Sanitară și a sesizat Colegiului Medicilor, pentru a verifica dacă clinica stomatologică unde a murit fetița a respectat protocoalele medicale.

„Din informațiile pe care le am, discutăm despre o anestezie generală realizată intravenos, la un copil în vârstă de doi ani, pentru un tratament stomatologic.

Nu am informații suplimentare. Mâine dimineață, colegii de la Inspecția Sanitară vor verifica dacă acest cabinet respecta protocoalele pentru acest tip de intervenție, respectiv pentru asigurarea de anestezie generală.

Am discutat și cu președinta Colegiului Medicilor, care va demara o anchetă disciplinară pentru verificarea conduitei și abordării terapeutice, să vedem dacă este vorba de malpraxis.

Am înțeles că a existat și o întârziere între producerea stopului cardio-respirator și apelarea 112. Vom afla în urma anchetei cât de mare a fost această întârziere.

Și sigur că examenul medico-legal, coroborat cu celelalte investigații, ne va aduce un răspuns mai clar. Va fi o anchetă, luni cel târziu voi avea raportul final. Dar cel mai probabil mâine spre seară voi ști despre ce e vorba.”

23:20

Digi24 relatează, citând surse din anchetă, că fetița a fost anesteziată. După 20 de minute, însă, copilul a intrat în stop cardio-respirator.

La acest moment, polițiștii fac cercetări la fața locului, ridicând mai multe probe. Trupul fetei va fi preluat de cei de la Medicina Legală, iar cauza exactă a decesului va fi stabilită în urma necropsiei.

„La data de 13 noiembrie 2025, în jurul orei 19:30, Secţia 10 Poliţie a fost sesizată prin 112 cu privire la faptul că, la o clinică stomatologică din Sectorul 3, un copil a intrat în stop cardio-respirator. Poliţiştii s-au deplasat de urgenţă la faţa locului, unde au constatat că aspectele sesizate se confirmă, fiind vorba despre o minoră, în vârstă de aproximativ 2 ani”, a informat joi seară Poliţia Capitalei.

Potrivit Poliției, echipajele medicale prezente au efectuat manevre de resuscitare, însă, în pofida eforturilor depuse de cadrele medicale, a fost declarat decesul minorei.

Cazul a fost preluat de către Serviciul Vătămări şi Ucideri din Culpă din cadrul Poliţiei Capitalei, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor în care s-a produs tragicul eveniment.