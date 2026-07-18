O fetiță de 5 ani a murit într-un accident produs pe autostrada A1, lângă Sibiu. Un alt copil și o femeie, răniți

O mașină care circula sâmbătă dimineață autostrada A1, în zona localității sibiene Cristian, a pierdut controlul și s-a răsturnat între parapeți. În urma impactului, o fetiță de 5 ani, pasageră în mașină, a murit. Alți doi pasageri, un copil de un an și o femeie, au fost răniți și duși la spital, anunță ISU Sibiu, citat de Turnul Sfatului.

Toți ocupanții mașinii erau membri ai aceleiași familii și erau de naționalitate maghiară, potrivit Ora de Sibiu.

Potrivit autorităților, accidentul s-a produs după ce un bărbat în vârstă de 41 de ani conducea autoturismul pe A1 la km 262, sensul de mers spre Sibiu, și, într-un moment, a pierdut controlul direcției de deplasare. Autoturismul a intrat în coliziune cu parapetul median și s-a răsturnat.

O fetiță în vârstă de 5 ani a decedat în urma accidentului. O femeie în vârstă de 31 de ani, de asemenea cetățean străin, și fiul său de un an au suferit răni și au fost transportați la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Traficul rutier a fost oprit temporar pentru intervențiile echipajelor la fața locului. Cercetările sunt în curs pentru stabilirea tuturor circumstanțelor accidentului.