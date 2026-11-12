O fostă șefă a TVR spune că a primit un singur telefon din politică după decizia de a difuza documentarul Recorder. Ce i s-a reproșat

Adriana Săftoiu, fostă directoare generală a TVR, a vorbit joi despre decizia postului public de televiziune de a difuza documentarul Recorder „Justiție capturată”, precizând că a primit mesaje de felicitare inclusiv de la politicieni.

Săftoiu a fost întrebată în emisiunea „Outsider Politic”, a jurnalistului Sebastian Zachmann, dacă a primit telefoane din partea politicienilor când a fost la TVR. „Nu. Adică n-am primit telefoane de la politicieni la modul «adu-l pe ăla, dă-l pe ăla afară». Nu, serios, nu”, a răspuns ea.

„Mai mult decât atât, vă mărturisesc că și domnul (Ilie) Bolojan atunci când l-am invitat nu ne-a pus nicio condiție, nici cu cine să-și facă interviurile, niciodată. Adică nu că mie îmi place de jurnalistul cutare sau să-mi sugereze domnul Bolojan. Nu, pur și simplu. Am făcut interviurile cu cine trebuia să facă, cu cine televiziunea a decis să facă, atunci, interviurile”, a precizat Adriana Săftoiu.

În context, ea a fost chestionată și dacă a primit mesaje de la politicieni când TVR a decis să difuzeze documentarul Recorder.

„Ba da. Să știți că le-am în telefon. Am primit mesaje de la politicieni care m-au felicitat că am difuzat Recorder și a fost un singur telefon, absolut unul singur, în care nu mi s-a reproșat neapărat că l-am dat, ci că n-am fost atentă că poate fi un mesaj, un substrat ascuns care să lovească într-un coleg de la PNL, chestii de genul ăsta”, a spus Săftoiu.

La întrebarea jurnalistului Sebastian Zachman dacă acel „coleg” din PNL era Cătălin Predoiu, ea a răspuns scurt: „Cam”.

„Bine, mărturisesc că la câteva luni, aflasem că m-a sunat Ilie Bolojan care mi-a cerut să dau Recorder. Și am zis, Dumnezeule, adică pot să spun cu mâna pe inimă că nu m-a sunat nici să-mi zică bravo, nici să-mi zică de ce ai făcut. Da, au fost politicieni, dar uite, Ilie Bolojan nu a fost pe lista aia”, a continuat fosta șefă a TVR.

„Și trebuie să mai spunem că Recorder a citat gratis drepturile de difuzare, n-au încasat niciun ban de la TVR. A fost una dintre condiții pentru că eram la nici două săptămâni, eu nu aveam bani pentru salarii, (…) chiar n-aș fi putut să plătesc în momentul ăla”, a mai adăugat ea.

Cine este Adriana Săftoiu

Adrina Săftoiu a fost jurnalistă, apoi a fost purtătoare de cuvânt a fostului președinte Traian Băsescu, în primul său mandat la Cotroceni. Timp de 8 ani a fost și deputată.

În 2012, aleasă pe listele PNL, Adriana Săftoiu a demisionat din Parlament: „Renunț la mandat și refuz să îi mai amăgesc și să îi mai păcălesc pe oameni”, a spus ea.

Adriana Săftoiu a fost numită în noiembrie 2025 director general și președinte al TVR. Sprijinirea ei pentru conducerea postului public de televiziune a fost decisă de PNL, în condițiile în care numirea în această funcție revenea, la acel moment, liberalilor. Ea a condus TVR timp de un an.

Săftoiu și-a pierdut funcția de președinte-director general al Televiziunii Române, după publicarea în Monitorul Oficial a Deciziei CCR nr. 394 din 29 aprilie 2026. În septembrie, ea a fost înlocuită, interimar, de Sorina Matei, care în noiembrie a primit un mandat deplin.

În prezent, Adriana Săftoiu este membru în Consiliul de Administrație al TVR.