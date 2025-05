O fostă vicepreședintă AUR îl susține pe Nicușor Dan în alegerile prezidențiale. „Pe George îl știam din 2018, de la mișcările pe care le făcea, cu Basarabia e România”. Înainte de AUR, aceasta fusese chiar în USR

După ce a fost vicepreședinte la nivel național în AUR până în 2023, sibianca Raluca Amariei anunță că îl susține pe Nicușor Dan în turul doi al alegerilor prezidențiale din 18 mai. Anterior ea fusese unul dintre liderii USR și intrase în politică tocmai pentru Nicușor Dan.

„Nicușor Dan este omul datorită căruia am intrat în politică în anul 2016. Noi nu ne-am cunoscut pe vremea aceea, eu lucram în presă și am stat departe de politică. Eu îl urmăream din anul 2012, îi urmăream acțiunile cu Asociația Salvați Bucureștiul, cu Roșia Montană. Când a hotărât să extindă partidul la nivel național, am zis, da, îl ajut. Am făcut filiala la Sibiu, pe care am condus-o, am fost aleasă vicepreședintă. Asta până când partidul a luat-o pe un drum greșit. Eu am renunțat să mai fac parte din partid, iar după ce a plecat Nicușor, am mai stat doar până mi-am terminat mandatul de vicepreședinte”, a precizat Raluca Amariei pentru Ora de Sibiu.

Amariei a trecut în în aprilie 2021 la Alianței pentru Unirea Românilor (AUR), ajungând vicepreședinte. La momentul preluării funcției, aceastai spunea că va rămâne „preocupată de formarea unei noi clase politice dedicată românilor și valorilor naționale”. În februarie 2023, ea și-a anunțat însă demisia, invocând motivele personale.

„Pe George îl știam din 2018, de la mișcările pe care le făcea, cu Basarabia e România. L-am mai sprijinit în acțiuni și am avut propuneri din partea lui să merg în AUR. Am ezitat până la un moment dat, când discursul și cumva valorile partidului se regăseau în ce cred eu. Era o mișcare pentru România, iar eu îmi iubesc țara, așa că am mers, am ajutat. Dar apoi, din nou, AUR a mers pe un drum pe care eu nu am acceptat să merg, așa că m-am retras”, a spus Raluca Amariei pentru Ora de Sibiu.