O fostă vilă a lui Ceaușescu a fost expropriată de CJ Timiș. „A fost lăsată de izbeliște”

Președintele Consiliului Județean Timiș, Alfred Simonis, a anunțat că membrii CJ au aprobat exproprierea Vilei Internațional care a funcționat ca reședință de protocol pentru Nicolae Ceaușescu, în timpul vizitelor sale în Timișoara. Până acum, clădirea a fost deținută de o firmă la care acționar majoritar era Ovidiu Tender.

„Am aprobat exproprierea clădirii, precum și dizolvarea societății Intercenter, unde Consiliul Județean era acționar cu 45% din acțiuni, iar omul de afaceri Ovidiu Tender deținea 55%. Astăzi am îndreptat o mare greșeală care s-a făcut în urmă cu două decenii, timp în care s-a derulat un contract păgubos pentru Timiș”, a scris Alfred Simonis.

Potrivit acestuia, firma nu și-a îndeplinit obligațiile asumate la preluarea imobilului, privind refacerea clădirii și realizarea unor investiții.

„Au fost 20 de ani de nepăsare, de lipsă de implicare și poate, uneori, de complicitate. În tot acest timp, Vila Internațional a fost lăsată de izbeliște, ajungând acum o adevărată paragină. Nu s-a făcut nicio investiție aici, nu a fost pusă în valoare, iar în ultima vreme în jurul clădirii au început să „roiască” anumite clanuri care mai dețin case pe Bulevardul Loga”, susține Simonis.

Acesta a anunțat că CJ Timiș va amenaja în fost reședință a lui Nicolae Ceaușescu un centru socio-cultural, fără să dea însă mai multe detalii.

Potrivit publicației Express de Banat, Vila Internațional a fost construită în 1968, ca reședință de protocol pentru Nicolae Ceaușescu. În 1991, a devenit hotel de protocol al Prefecturii Timiș, iar în 1991 a trecut în administrarea CJ Timiș. Parteneriatul public-privat cu grupul Tender a fost încheiat în 2003, printr-un acord care impunea reabilitarea clădirii

de patru stele, în 1992, a intrat în administrarea CJ Timiș, iar în 2003, CJT a încheiat un parteneriat public-privat cu grupul Tender, care se angaja să reabiliteze vila