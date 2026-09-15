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Actualitate

O fregată a Rusiei a tras cu rachete de semnalizare spre un elicopter militar danez. Incident grav în largul coastelor Danemarcei: primele reacții

Adrian Cochino
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Incident în nordul Europei. Copenhaga a reacționat imediat.

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