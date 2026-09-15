O fregată a Rusiei a tras cu rachete de semnalizare spre un elicopter militar danez. Incident grav în largul coastelor Danemarcei: primele reacții

O fregată rusească a lansat luni două rachete de semnalizare către un elicopter militar danez în apele internaționale din largul coastelor Danemarcei, ratând cu puțin aeronava, au declarat oficialii armatei statului nordic.

Elicopterul se afla într-o misiune de rutină în largul orașului Gedser, pentru a fotografia fregata rusă, a precizat comandamentul apărării danez, citat de Reuters.

Rachetele de semnalizare sunt dispozitive pirotehnice utilizate de obicei ca semnal de avertizare pe mare, a adăugat acesta.

Incidentul s-a petrecut în apele internaționale, în largul orașului danez Gedser. FOTO: Google Maps

Danemarca îl va convoca pe ambasadorul Rusiei la Copenhaga la o întâlnire privind incidentul, a declarat separat ministrul apărării Jeppe Bruus pentru postul de televiziune TV2.

Ministrul de Externe al Danemarcei, Lars Lokke Rasmussen, a calificat incidentul drept „inacceptabil” și a afirmat că acesta ar fi putut pune în pericol vieți omenești.

FM @larsloekke: Forsvaret oplyser, at en af flyvevåbnets helikoptere blev beskudt med såkaldte flares i forbindelse med rutinemæssig fotodækning af russisk fregat i farvandet ud for Gedser. Det er helt uacceptabelt. Ruslands ambassadør er derfor indkaldt til samtale om hændelsen. — Denmark MFA 🇩🇰 (@DanishMFA) September 15, 2026

„Danemarca depune eforturi pentru a asigura că toate navele pot traversa în siguranță apele daneze, însă Rusia mută treptat limita a ceea ce consideră a fi un comportament acceptabil”, a declarat el marți.

„Nu este un atac, dar este un act ostil o escaladare”

„Acesta nu este un atac în sensul dreptului internațional”, a subliniat Kenneth Øhlenschlæger Buhl, analist militar independent, fost cercetător postdoctoral la Universitatea din Danemarca de Sud și ofițer în Forțele Armate daneze, citat de postul TV2.

„Nu este un atac în sensul dreptului internațional, deoarece nu se folosește nicio armă. Dar este cu siguranță un act ostil, prin care s-a încercat îndepărtarea elicopterului. Și aici trebuie să subliniez că atât fregata, cât și elicopterul aveau dreptul să se afle acolo. Așadar, consider că este un act grav,” a afirmat analistul militar.

Buhl a spus că incidentul reprezintă o escaladare.

„A fost ceva absolut normal ca armata daneză să fotografieze navele rusești care navigau prin apele daneze. Până acum, totul s-a desfășurat într-o atmosferă foarte pașnică. Nu-mi amintesc să se fi întâmplat ceva asemănător până acum. De aceea este o escaladare”, a spus el.

„O Rusie din ce în ce mai agresivă și mai asertivă”

Prim-ministra Mette Frederiksen a condamnat incidentul.

„Este evident că este un fapt extrem de grav faptul că, ieri, o fregată rusească a lansat așa-numitele rachete de semnalizare către unul dintre elicopterele Forțelor Armate”, a spus biroul șefei guvernului.

Acest incident „face parte din modelul pe care îl observăm în întreaga Europă. Cu o Rusie din ce în ce mai agresivă și mai asertivă, care a intensificat războiul hibrid împotriva Europei. Și care testează și provoacă NATO”, a mai spus prim-ministra.

„Rusia dorește să intimideze și să semene discordie. Răspunsul nostru este să fim mai uniți și să consolidăm apărarea Danemarcei și a Europei”, a adăugat biroul șefei guvernului.