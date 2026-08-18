O fregată rusă înarmată cu rachete hipersonice Zircon a apărut lângă o insulă europeană turistică, imediat după amenințările lui Putin

Moscova a desfășurat o navă de război în apropierea unei insule germane din Marea Baltică, la puțin timp după ce liderul de la Kremlin a amenințat că Rusia va confisca nave occidentale, scrie The Telegraph.

Nava „Amiral Kasatonov”, o fregată echipată cu rachete hipersonice „Zircon” cu capacitate nucleară, a fost observată săptămâna trecută în largul insulei germane Fehmarn, o destinație turistică populară, în urma amenințărilor Kremlinului de a ataca nave britanice și ale UE.

Construită în 2020, „Admiral Kasatonov” este considerată una dintre cele mai avansate nave de război din marina rusă. Aceasta este capabilă să lanseze lovituri cu rază lungă de acțiune, precum și operațiuni de luptă antisubmarină.

O escaladare a tensiunilor cu NATO

Apariția navei de război în Marea Baltică, o zonă vitală pentru transportul maritim, pare să marcheze cea mai recentă escaladare a tensiunilor dintre Rusia și NATO.

Mai multe servicii secrete europene au avertizat că Rusia ar putea lansa un atac asupra alianței occidentale pentru a-i testa hotărârea. Acest lucru ar putea lua forma unui atac la scară redusă asupra Poloniei sau a unui stat baltic.

Apariția fregate ruse vine la puțin timp după ce Vladimir Putin a amenințat că Rusia va confisca nave occidentale ca represalii pentru confiscarea de către țările europene a unor nave suspectate că ar aparține „flotei fantomă” ruse.

Insula Fehmarn din Marea Baltică. FOTO: Google Maps

În ultimele luni, Marea Britanie și Franța au confiscat nave comerciale suspectate că transportau petrol și alte mărfuri în numele Rusiei, încălcând sancțiunile internaționale – așa-numita flotă fantomă a Rusiei.

„Amiral Kasatonov” este a doua navă de război rusă care a fost observată în Marea Baltică în ultimele săptămâni, după desfășurarea distrugătorului „Amiral Levcenko” la sfârșitul lunii iulie.

Datele de navigație consultate de The Telegraph sugerează că Amiral Kasatonov naviga cu sistemul de localizare oprit, nefiind clar dacă se afla încă în apropierea insulei Fehmarn luni după-amiază.

Avertismentul lui Putin

Vorbind săptămâna trecută în timpul unei inspecții a unei nave de război rusești, Vladimir Putin a declarat că este pregătit să riposteze împotriva navelor britanice și ale UE care ar încerca să confiște navele din flota fantomă a Rusiei.

„Nu este altceva decât piraterie și jaf. Dacă se va proceda astfel, vom fi nevoiți să răspundem cu aceeași monedă, în orice zonă în care considerăm că este necesar și adecvat”, a spus Putin.

Președintele rus a menționat în mod special Pacificul, o zonă intens utilizată de navele comerciale britanice și ale UE, unde oficialii ruși au anunțat planuri de a începe abordarea și inspectarea navelor.

Dmitri Medvedev, vicepreședintele Consiliului de Securitate Națională al Rusiei și fost președinte al Rusiei, a amenințat, la rândul său, cu atacuri asupra navelor europene.

Referindu-se la țările NATO care au sprijinit Ucraina, acesta a declarat: „Rusia are dreptul să atace orice navă comercială aparținând unui stat inamic, fie că se află în apele noastre teritoriale, fie în apele neutre, dacă există suspiciuni suficiente că transportă marfă în interesul inamicului.”

Cinci petroliere care transportau petrol rusesc au fost reținute

Avertismentul lui Putin a venit în urma adoptării de către Uniunea Europeană, în luna iulie, a unui mecanism care permite statelor membre să confiște și să vândă petrolul rusesc transportat de navele din „flota fantomă” care încearcă să eludeze sancțiunile blocului.

Măsura, introdusă în cadrul celui de-al 21-lea pachet de sancțiuni al UE, se aplică și încărcăturilor de cereale.

Țările UE și Marea Britanie au reținut de la începutul anului cinci petroliere care transportau petrol rusesc, încălcând sancțiunile europene care vizează această sursă vitală de venituri pentru mașinăria de război a Rusiei.

Nava MV South Star a fost oprită pe 20 iulie în cadrul unei operațiuni la care au participat țări din UE.

Franța a interceptat petrolierele Grinch, Deyna și Tagor, pe care le-a eliberat ulterior, în timp ce Marea Britanie reține nava Smyrtos, care transporta 100.000 de tone metrice de petrol, încă din 14 iunie.

În martie, Suedia a reținut nava de marfă uscată „Caffa”, despre care Kievul a afirmat că transporta cereale din teritoriul ucrainean ocupat de Rusia.

Curtea Supremă a Suediei a decis în august că nava trebuie predată Ucrainei.