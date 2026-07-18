O geacă de piele purtată de CEO-ul Nvidia s-a vândut cu aproape 1.000.000 de dolari la licitație

Directorul general al Nvidia, Jensen Huang, este rar văzut fără geaca sa de piele. Este elementul definitoriu al stilului său de aproape 20 de ani. Una dintre ele a fost vândută recent la licitație, la un preţ de peste 20 de ori mai mare decât estimarea iniţială, potrivit CNBC.

Jensen Huang este cunoscut pentru faptul că poartă aproape exclusiv geci negre din piele Tom Ford. Modelul scos la licitaţie a fost purtat în 2023, la un eveniment organizat de Foxconn în Taipei.

Vineri, după 65 de oferte, geaca a fost adjudecată la o licitaţie organizată de Sotheby’s pentru 960.000 de dolari, mult peste estimarea inițială, cuprinsă între 40.000 și 60.000 de dolari.

Această sumă este, de asemenea, semnificativ mai mare decât prețul de vânzare din magazine al unei astfel de geci, care este de puțin sub 10.000 de dolari.

Potrivit Sotheby’s, interesul excepţional pentru acestă piesă vestimentară reflectă apetitul tot mai mare al colecţionarilor pentru obiecte asociate cu perioada de avânt a inteligenţei artificiale.

Casa de licitaţii a anunţat că încasările vor fi donate către Edge Institute, o organizaţie non-profit care finanţează burse, granturi şi programe dedicate inovării.

Jensen Huang a glumit de mai multe ori pe seama stilului său vestimentar, spunând că soţia şi fiica îi aleg hainele.