O glumă făcută de liderul chinez Xi a ajuns pe prima pagină a ziarelor din Coreea de Sud

Un moment rar de frivolitate din partea președintelui chinez Xi Jinping, care a glumit pe seama posibilității de a-și spiona omologul sud-coreean, a ajuns luni pe prima pagină a ziarelor din Seul datorită caracterului său neașteptat, notează AFP.

Discuția a avut loc sâmbătă la Gyeongju, un oraș din sud-estul Coreei de Sud, când președintele acestui stat, Lee Jae-myung, și chinezul Xi Jinping și-au oferit cadouri în marja summitului economic APEC, aceasta fiind prima vizită a lui Xi în Coreea de Sud de peste zece ani.

Gluma a fost făcută în legătură cu două smartphone-uri ale companiei chineze Xiaomi echipate cu ecrane fabricate în Coreea, pe care Xi Jinping i le-a oferit lui Lee Jae-myung.

Arătând spre telefoane, Lee a întrebat: „Linia de comunicație este sigură?”, o glumă care se referea în mod evident la posibile ascultări din partea Chinei, care l-a făcut pe Xi Jinping să râdă.

„Ar trebui să verificați dacă există o „backdoor”, a răspuns liderul chinez, provocând la rândul său râsete și aplauze din partea lui Lee.

„O ușă ascunsă”, backdoor în limbaj informatic, este un software preinstalat pe un dispozitiv care ocolește mecanismele de securitate și poate, de exemplu, permite supravegherea unui telefon de către o terță parte.

Acest scurt episod a stârnit un mare interes din partea presei, deoarece Xi Jinping glumește rar în public, și cu atât mai puțin pe tema spionajului.

„Xi izbucnește în râs după gluma lui Lee despre securitatea telefoanelor Xiaomi”, a titrat luni cotidianul Seoul Shinmun.

Momentul arată apropierea dintre cei doi lideri, a declarat pentru AFP purtătorul de cuvânt al lui Lee, Kim Nam-jun. Discuția a avut loc în cadrul summitului liderilor Cooperării Economice pentru Asia-Pacific (APEC) organizat la Gyeongju.

„De la ceremoniile de bun venit și schimbul de cadouri, la banchete și spectacole culturale, cei doi lideri au avut multiple ocazii de a discuta și de a lega relații personale. Fără aceste relații, acest gen de glume nu ar fi fost posibile”, a adăugat el.

Liderul chinez nu mai vizitase Coreea de Sud din 2014, iar relațiile dintre cele două țări au fost afectate de o serie de dispute. Cu această ocazie, Xi Jinping a descris cele două țări drept „parteneri care nu pot fi separați”.