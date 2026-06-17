„O greșeală groaznică”. O voce importantă a democraților îl acuză direct pe Joe Biden pentru întoarcerea lui Trump la Casa Albă

Dezbaterea prezidențială dintre Joe Biden și Donald Trump, în studioul CNN din Atlanta, pe 28 iunie 2024. FOTO: SOPA Images, SOPA Images Limited / Alamy / Profimedia

„A făcut o greșeală groaznică pentru el însuși, pentru moștenirea sa și pentru țară”, a spus fosta secretară de stat și candidată la președinție Hillary Clinton, potrivit The Guardian.

Decizia inițială a lui Joe Biden de a candida pentru un al doilea mandat a fost „o greșeală groaznică” care i-a costat pe democrați președinția și care i-a afectat probabil moștenirea, a declarat Hillary Clinton.

Vorbind luni la un centru cultural din Manhattan, 92nd Street Y, fosta secretară de stat a SUA și candidata democrată din 2016 a spus că Biden nu și-a respectat promisiunea anterioară de a se retrage și că încălcarea acelei promisiuni s-a dovedit a fi catastrofală.

„A făcut o greșeală groaznică pentru el însuși, pentru moștenirea sa și pentru țară”, a spus ea.

Clinton a susținut că, dacă Biden ar fi anunțat la sfârșitul verii anului 2023 că nu va candida, atunci o serie reală de alegeri primare democrate ar fi scos în față un candidat mai puternic.

„Cred că oricine ar fi ieșit învingător din acea competiție, fie că ar fi fost vicepreședinta, un guvernator, un senator sau oricine altcineva, l-ar fi învins pe Donald Trump”, a spus ea, calificând decizia de a rămâne în cursă drept „o eroare de calcul groaznică”.

Biden a renunțat în cele din urmă la candidatura sa pentru realegere în iulie 2024, în urma unei prestații dezastruoase în dezbaterea cu Trump.

Jill Biden a dezvăluit recent că a crezut că soțul ei a suferit un accident vascular cerebral în timp ce îl privea în timpul dezbaterii.

Biden a cedat apoi nominalizarea vicepreședintei sale, Kamala Harris, în august, care a pierdut alegerile generale în fața lui Trump câteva luni mai târziu.

O analiză internă controversată și tardivă a înfrângerii democraților a identificat o serie de greșeli, descriind un partid care pierduse teren la toate nivelurile guvernamentale timp de aproape două decenii.

În documentul de aproape 200 de pagini realizată de Partidul Democrat, secțiunea „concluzii” a rămas goală.

Totuși, raportul a schițat o imagine sumbră a Partidului Democrat, acuzat că în ultimii ani „a oscilat între stagnare și regres”. De asemenea, în text s-a avertizat asupra „unei incapacități sau a lipsei persistente a voinței de a asculta toți alegătorii”.

Un raport din 2025 al organizației de stânga Way to Win, citat de The Guardian, a fost mai complet și a identificat trei probleme principale.

Potrivit acestei analize, Trump a câștigat deoarece alegătorii doreau schimbări economice, republicanii dețineau un avantaj structural în mass-media, iar mișcările de stânga privind Gaza, justiția rasială și imigrația erau în total dezacord cu linia partidului.