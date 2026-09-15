O importantă vedetă TV a vrut să renunțe după numirea AUR la televiziunea publică. Răspunsul publicului l-a surprins

Dragoș Pătraru, realizatorul emisiunii „Starea nației” care se difuzează și la TVR, a criticat numirea Sorinei Matei în poziția de președinte director general. „Am vrut să renunț”, spune el.

„Primul impuls, când am văzut nedreptatea pe care CCR-ul i-a făcut-o Adrianei Săftoiu, a fost să renunţăm”, a explicat Dragoş Pătraru pentru Pagina de Media. Motivul? Pentru că „să dai conducerea televiziunii publice extremiştilor e un atac direct la adresa democraţiei”, a explicat Pătraru.

Jurnalistul susține însă că și el, și Valeriu Nicolae, cu care face o ediție săptămânală, au dialogat cu oamenii din comunitățile lor. I-au întrebat ce să facă în continuare.

Iar răspunsul acestora a fost contraintuitiv.

Jurnalistul Dragoș Pătraru, Sursă foto: Inquam Photos / George Călin

„Votul a fost covârşitor în favoarea continuării la TVR, unde şi Starea naţiei şi Dezacorduri de pace au avut audienţe bune, raportându-ne, desigur, la ce audienţe mai face televiziunea publică, care are un buget enorm în cifre absolute, dar infim, spre zero, pentru zona editorială, pentru producţie”, a spus realizatorul.

Pătraru susține că reacția publicului e firească. Și e în linie cu faptul că „noi le spunem oamenilor care ne sprijină financiar să nu renunţe, să nu se retragă, să nu se resemneze, ci să se implice chiar mai mult decât o fac acum, pentru că extremismul creşte şi se normalizează doar dacă oamenii buni tac.”

„Vom încerca să sancţionăm în continuare abuzul de putere şi derapajele de la democraţie, cât s-o mai putea face asta, dat fiind ce i se întâmplă democraţiei peste tot în lume, trend pe care îl îmbrăţişează şi editorialistul internaţional Nicuşor Dan, mărturisitor al naţionalismului sănătos. Aşa să ne ajute Dumnezeu!”, a mai spus Dragoș Pătraru.